Museología y museografía críticas

Los museos, como tantas otras actividades humanas, tienen antecedentes antiguos. Ya Filipo de Alejandría en el siglo III A.C. reunió a los saberes de la época en un lugar para las «musas», las divinidades de las artes, y allí estaba la Biblioteca de Alejandría. Tanto en Grecia como en Roma existían lugares donde se mostraban objetos antiguos y artísticos que, en muchos casos, pertenecían a familias distinguidas, con poder adquisitivo. Pero fue en el Renacimiento cuando se inició el hábito por las elites dominantes de reunir objetos curiosos para su exhibición, sin ningún criterio de clasificación. Eran los denominados «gabinetes de curiosidades». Los reyes y nobles fueron acumulando materiales antiguos, construían pinacotecas en edificios diseñados para tal fin o jardines emblemáticos como Bomarzo, cerca de Roma. Pero fue sobre todo en el siglo XIX, a partir de la Exposición Universal de Londres, cuando nació, propiamente, la divulgación popular con una diferenciación entre museos pictóricos, de ciencias naturales, a partir de la clasificación de Linneo, o arqueológicos. En el siglo XX los museos se expandieron de manera geométrica con la intención de mostrar en espacios concretos, destinados al gran público, diversos temas de interés, como una manera de enseñar y recordar hechos históricos o elementos antropológicos del pasado. Los museos navales, de las guerras, de los inventos científicos, entre otros, se convirtieron en elementos culturales de las sociedades modernas. Al principio, los términos museología y museografía se utilizaron de manera sinónima, pero los conceptos fueron desglosándose, y así, la museología estudiaba la historia de los museos, sus objetivos y la filosofía por la que se habían o debían ser creados, mientras la museografía se entendía como las técnicas utilizadas para clasificar y distinguir los objetos expuestos al público, lo que suponía una capacidad técnica

De esa manera fueron creándose edificios específicos para tal fin y se multiplicaron los temas a los que se dedicaba la construcción museística. Existieron museos locales, regionales o nacionales, además de aquellos significativos como los de Berlín o Londres donde se recopilaban restos de las civilizaciones antiguas como la mesopotámica, egipcia, griega o latina, con un objetivo de mostrar, con un orden y comentarios, el relato de lo que significaron en su época. Hoy son ejemplos de grandes museos visitados por millones de ciudadanos, y en ellos han colaborado los especialistas, pero fueron los museólogos sus principales constructores, a fin de distinguir lo que convenía exhibir como elementos distintivos separando aquellos otros materiales que podían llevar a la confusión, o eran innecesarios a tal propósito.

Por todo ello es necesario saber distinguir entre los que son expertos, investigadores en temas concretos, de los que articulan el contenido del museo, es decir los que saben exponer lo que se pretende exhibir para motivar el tema abordado con un sentido didáctico y comprensible para el gran público. Quien construya el modelo museístico, por ejemplo, el comisario designado, no ha de ser, necesariamente, un especialista en el tema. Puede haberlo estudiado, incluso tener algunas publicaciones de divulgación o de investigación, sin haberle dedicado gran parte de sus estudios, pero lo fundamental es que tenga un objetivo museológico adecuado para su diseño en función del tema que se aborda. Eso lo entendieron bien los que construyeron cerca de Lille el Museo de la Revolución Francesa donde se contó con los principales estudiosos de la misma, pero fueron los museólogos quienes lo construyeron y diseñaron en colaboración con los arquitectos. Algo parecido al que promovió Obama en Pensilvania sobre la Guerra Civil norteamericana, después de que pasaran más de 150 años sin que existiera un símbolo de aquel conflicto que dividió a los EE. UU.

Desde los años 70 del siglo pasado han venido cuestionándose los tipos de museos construido como exposiciones pasivas. La llamada Museología Crítica ha dado un vuelco a lo que representa el modelo clásico de exhibición por su carácter estático, limitado muchas veces al amontonamiento de objetos sin más utilidad que presenciarlos, pero sin crear un clima emocional donde el espectador sea también un agente implicado e intervenga en el proceso de lo que observa. Es decir, se tiende a crear museos interactivos utilizando las nuevas tecnologías para que el espectador viva o reflexione ante una experiencia similar a lo que se intenta mostrar. Un ejemplo es el museo que explica el bombardeo de la ciudad de Guernica de 1937 donde existe, además, una documentación exhaustiva de lo que fue aquel acontecimiento. Hoy la bibliografía sobre la llamada Museología Crítica se ha ido consolidando después de la II Guerra Mundial, y así se ve reflejado en la reconstrucción del desembarco de Normandía por los aliados. Autores como Carol Duncan, Alan Shelton o Jo-Berelowitz son referencia de los nuevos modelos de museos. En España los estudios de J. Santacana Mestre y F. X. Hernández Cardona (Museología Crítica, Tea 2006) o los del aragonés J.P. Lorente «Nuevas Tendencias en teoría museológica: a vuelta con la museología crítica» (Revista de los Museos Estatales, 2006) son un exponente de estas tendencias. Y en ese sentido es como debería plantearse un Museo sobre La Guerra Civil española donde los especialistas son elementos importantes en la construcción del mismo, pero no los dirigentes del proyecto. Habrá que tener en cuenta las consideraciones sociológicas de lo que se aborda para que el museo no se convierta en un instrumento de una de las partes, porque entonces su virtualidad será improcedente. Un museo no es un espacio, un magazín, en el que acumular objetos referidos al tema que lo define, ni tampoco la plastificación de un libro sobre el tema.