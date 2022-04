Fa uns dies vaig anar a Villa Amparo, la casa de Rocafort on Antonio Machado va viure una temporada quan el Govern de la República va instal·lar-se a València. Un lloc que significa un dels grans exponents de l’arquitectura construïda per la burgesia valenciana del moment i per on van passar a visitar el seu hoste més il·lustre intel·lectuals com Neruda, Zambrano o Max Aub. Una casa que s’assembla al paradís, com l’havia descrita en alguna ocasió el poeta i que suposaria l’últim oasi de pau abans de l’avançament de les tropes nacionals i la fugida inevitable que el duria definitivament a Cotlliure.

A finals de l’any 2018 s’anunciava la compra d’aquest lloc patrimonial emblemàtic per donar-li un ús públic. Villa Amparo, ara, significa un espai escrit més que s’incorpora a la xarxa patrimonial i literària del País Valencià, i amb aquesta voluntat s’obre una nova etapa, com a Casa dels poetes, un territori de reflexió per al pensament crític, símbol de la memòria, dels rumbs que va anar prenent la història i testimoni alhora del forçós exili dels nostres intel·lectuals. I per celebrar aquesta nova vida oberta al públic, la setmana passada va tenir lloc un diàleg entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el poeta Luis García Montero i que vaig tenir el plaer de moderar; una conversa on els convidats, a les portes de Sant Jordi, van reivindicar Fuster, van recordar Brines i van parlar sobre la funció de la literatura i del poder de la cultura davant la barbàrie i els totalitarismes. Una conversa entre un polític que s’ha acostat a la poesia i d’un poeta que s’ha acostat a la política i que va donar lloc, també, per a alguna confessió poètica. Un dia on Villa Amparo ens va regalar un oasi d’espai per posar en valor el respecte i la dignitat per la paraula, retornar la decència a algunes paraules, desgastades pel seu ús abusiu com la pròpia «llibertat», ara que el discurs de l’ultradreta tant s’ha apropiat d’ella fins a degradar-la. García Montero citava, durant la conversa, Machado, quan a Juan de Mairena es diu que desconfies de qui t’aconselle que no entres en política, perquè voldrà fer la política sense tu i contra tu, mentre Ximo Puig retornava les paraules de Machado amb les de Fuster i l’avís de l’escriptor de Sueca quan diu que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. En un poema de Luis García Montero en el que recorda l’anada a Cotlliure per retre homenatge al poeta davant la seua tomba, escriu que: «Los lugares sagrados nos permiten vivir/ una historia de todos en primera persona». Uns versos que són, també, una bona invitació per al futur de Villa Amparo.