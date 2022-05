Avís per a deixar-se mirar el melic

«Mirar-se el melic: tot un ofici que , tanmateix, no desperta gens d’ interès més enllà de les creus de Trànsits». Josep Sorribes planteja a Ni casta ni caspa (Vincle) una reflexió al voltant de la realitat econòmica, social i territorial valenciana, a partir d’uns valors previament explicitats. Com el radicalisme democràtic que rebutja l’endèmica dominació de la «casta», i la pervivència d’un pensament «caspós» sempre molt funcional als poders dominants

Estructurat en tres parts, en la primera, «Els valors», l’autor reflexiona sobre temes que considera bàsics i que permeten bastir un cert mapa mental per a ubicar, filtrar i qualificar l’allau d’informació a la qual som sotmesos, com què significa ser d’esquerres al segle XXI, què comporta ser liberal, laic i republicà, o com entenem o malentenem la qüestió de gènere, l’educació, el civisme, la cultura, la religió o la política. En la segona part, «La vessat econòmica», aborda l’economia política i l’estat del malestar. La tercera i última part, «El dit en el mapa: València i l’àrea metropolitana», esdevé una guia bàsica sobre la ciutat de València i els seus problemes no resolts.

Com assenyala Sorribes, «poder i tradició entrebanquen i dificulten un estat raonable de benestar material i mental de la nostra societat que hauria de ser un lloc més amigable i menys insolidari, on es repectaren uns drets i llibertats individuals que no es poden exercir de forma excloent i com la continua perversió del llenguatge, l’ús reaccionari del terme llibertat és, per descomptat, un dels trets més destacats d’una ofensiva dretana econòmica i política, que lluita per mantenir els seus privilegis front a qualsevol temptativa de modificar l’ordre establert, per modesta que siga aquesta».

Josep Sorribes (València1951) és economista especialitzat en Economia regional i urbana amb la ciutat de València i el País Valencià com a objectes d’estudis. Va ser professor de la Facultat d’Economia de la Universitat de València (1973-2018) i cap de servei i cap de gabinet d’alcaldia a l’Ajuntament de València (1979-1989).

«El fracàs és estrepitós i el cost de la no-política metropolitana és altíssim. El problema de l’àrea de València s’estén al conjunt del país. Malgrat haver aprovat les àrees funcionals en l’ Estratègia Territorial Valenciana del 2011, la gestió del territori es «fa» a escala municipal i provincial en lloc d’abordar un a gestió raonable del territori basada en comarques operatives de major dimensió que les històriques i amb competències delegades. Però, és clar, sobren les diputacions. Com deia Fuster: no volen». Doncs això.