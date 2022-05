¿De letras o de ciencias?

Cuando se examina la vida de los grandes sabios de la humanidad, uno se lleva sorpresas. Por ejemplo, Charles Darwin, el padre de la biología moderna, se ocupó de la teoría de la evolución, como todos sabemos, pero también fue un reconocido escritor de viajes. Si quieren una referencia menos conocida, su contemporánea Ada Lovelace, la hija de lord Byron, fue una matemática que inició el estudio de los algoritmos válidos para máquinas –es decir, la informática–, pero lo hizo con un planteamiento nada formalista, casi diría que poético, al diferenciar entre el hardware y el software comparándolos con el cerebro y la mente. No deberíamos sorprendernos. Los antiguos ya se movían entre estas dos querencias, por ejemplo, Aristóteles un día escribía de Poética y al siguiente redactaba su Física. Los medievales, que fueron sus sucesores, fundaron las universidades, los llamados studia generalia, y dividieron sus enseñanzas en siete áreas temáticas, primero tres de letras (el trivium) y luego cuatro de ciencias (el quadrivium).

Antes a nadie sorprendía que una persona inteligente fuese a la vez de ciencias y de letras, en realidad la dedicación monotemática era signo de estolidez mental. Hasta que llegó la especialización, esa palabra mágica que ha permitido a cada uno recluirse tan ufano en su torre de marfil. Charles Snow ya denunció el problema en una conferencia pronunciada en 1959, aunque se decantaba claramente por las ciencias, como muy bien hizo ver Susan Sontag (1966) en Contra la interpretación. Inútilmente. Desde mediados del siglo pasado el mundo ha cambiado mucho, pero este cambio tan sutil al que me refiero casi es el más grave porque no deteriora la economía o el medio ambiente, sino que castra intelectualmente a los seres humanos. Cualquiera que trabaje en la universidad y se vea obligado a dar cuenta cada seis años de sus investigaciones para que le sean evaluadas con criterios arbitrarios y puramente matemáticos sabe a qué me refiero. Por eso es de justicia destacar las excepciones de los que se rebelan contra el atontamiento universal. Señalaré dos. El Donostia International Physics Center ha creado un programa transdisciplinar -Mestizajes- «para pensar diferente, para imaginar; un lugar para la generación y la comunicación de nuevas formas de conocimiento a partir de la hibridación de ideas provenientes de diversos ámbitos del saber y de la cultura». En Cádiz se acaba de inaugurar la Unidad de lingüística experimental del ILA, un organismo en el que conviven físicos, lingüístas, médicos e informáticos y que desarrolla proyectos transdisciplinares relacionados con el lenguaje. Algo se está moviendo en la ciencia española. ¿O es un espejismo? Recuerdo los esfuerzos de Lorenzo Ferrer por llevar adelante la teoría general de sistemas en la UV y que murieron con él. Veremos.