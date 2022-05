Selección de libros de la semana de Posdata

En Magallanes & Co., Isabel Soler parte de los testimonios de navegantes, aventureros y mercaderes, además de otras numerosas fuentes sobre la empresa de las Molucas, para dar forma a un relato exhaustivo y vívido de la travesía de Magallanes que dio la vuelta al mundo, incluidos los ocho años, fundamentales para su posterior empresa, que el explorador portugués pasó al servicio de la armada de la India en tierras orientales.

Al cap de més de 35 anys, Pierre Lemaitre treu del fons del calaix la seua primera novel·la policíaca, escrita l’any 1985, però no publicada mai. Una obra inèdita que marca l’inici i el final de l’escriptor en l’àmbit de la novel·la negra, i en què ja són presents el to irònic, l’estructura brillant. La Mathilde és una dona encantadora d’avançada edat, que sempre va acompanyada d’un gos dàlmata. Ningú no diria que és una assassina a sou implacable.

El debut literario le ha llegado a Julia Soria a los 73 años. Una edad perfecta. Ha vivido en Barcelona, París y Río de Janeiro aunque nació en una aldea de Soria. Su texto es de descubrimiento. Un retorno al mundo rural, desde la ciudad, y de consolidación de la imagen de la abuela, con ciertos toques detectivescos. Un homenaje a la memoria sobre una mujer de mediana edad que vuelve a su pueblo acompañada por su hermano, para vender la casa de sus abuelos.

Benson y Mike son una pareja gay residente en Houston. Benson es afroamericano y trabaja como profesor de una guardería. Mike es de origen japonés y chef en un restaurante mexicano. Su existencia en común empieza a mostrar algunas grietas y a verse amenazada por la monotonía, hasta que se separan por miles de kilómetros, pues Benson viaja a Japón a ver su padre enfermo. La pareja se enfrentará con el pasado de sus respectivas familiar y con algunos secretos relacionados con ellos.

Narra, a modo de una novela picaresca, el discurrir de una adolescente en el Bilbao de finales de los noventa, mostrando los aspectos más crudos de una masculinidad brutal que no es sino reflejo de una sociedad machista movida por la violencia, el sexo y el dinero. Novela que huye de convencionalismos, dolorosamente divertida y dura, en la que Guillermo Aguirre retrata con lírica desguazada y épica de ametralladora una educación sentimental en la ley de la calle.

Una ficción sobre los que viven los conflictos en primera línea. Un conjunto de relatos de ficción inspirados en hechos reales, protagonizados por quienes se postulan para estar en ese incómodo lugar donde no queda nadie por delante, solo el peligro fatal, que empieza en julio de 2002 en Alicante cuando Jorge, alias Ruina, está en un concierto de Estopa y recibe el aviso que los marroquíes han tomado el islote Perejil y él, joven sargento, es movilizado.

Un relato que derrumba la visión idílica y edulcorada de la maternidad. Su protagonista vive el embarazo y la crianza como una huida hacia delante, un aprendizaje para el que nadie la ha preparado. Lo cierto es que no todo son sinsabores en la relación de esta joven madre con su recién nacido, pero en este viaje, una aventura a través del territorio argentino, el lector verá crecer a ese niño, reclamar el pecho de la madre hasta dejarla exhausta.