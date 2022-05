Del Nuevo Mundo a Marte pasando por Rubí

Las novedades de cómic patrio no dejan de darnos alegrías en forma de excelentes lecturas: esta semana llegan a las librerías tres obras que muestran la amplia diversidad que nuestro tebeo está abordando en este momento y, sobre todo, la gran calidad que está atesorando.

La primera es la nueva creación de Núria Tamarit, Loba Boreal (La Cúpula). La valenciana demuestra que su prolífica capacidad de trabajo no está reñida ni con la coherencia temática ni con una calidad que no para de aumentar en cada obra. Tamarit desarrolla en este caso una historia de sororidad entre mujeres que viven en un mundo de reglas marcadas por los hombres, tomando esta vez como referencia clara y evidente la cruda representación de la naturaleza de las obras de Jack London. El enfrentamiento entre el ser humano y su entorno natural en esos momentos iniciales de la colonización americana es el escenario para un argumento donde la complicidad entre las mujeres actúa como eje fundamental, mientras la potente narrativa de la autora es la argamasa perfecta del relato. El reconocible estilo de Tamarit se adapta como un guante a cualquier historia sin perder un ápice de su personalidad, dando a sus obras un matiz propio e identificable que da una sorprendente cohesión a una trayectoria en constante progresión y que promete futuras maravillas desde un presente esplendoroso.

Para la segunda novedad a comentar recuperamos a una pareja creativa de excepción: Javier Olivares y Santiago García, que vuelven a colaborar en la adaptación de un clásico de la literatura. Tras visitar a Stevenson y el clasicismo de Homero, se acercan a una obra fundacional del género de ciencia ficción, La guerra de los mundos. Con exquisita edición de Astiberri, los ganadores del premio nacional optan por un sorprendente acercamiento al clásico de H.G. Wells que evita la adaptación literal para optar por una interpretación que, pese a las diferencias obvias, no solo logra ser fiel al original desde el atrevimiento, sino que resulta de una inquietante actualidad. La reflexión sobre el odio y el desprecio al otro se convierte en una constante de la historia de la humanidad que justifica invasiones y conquistas sin más sentido que el miedo, testimoniado desde ficciones eternas como esta invasión marciana que ha sabido mantenerse viva en la cultura popular cambiando de tiempo y medio.

Y para acabar, una referencia especial para la nueva obra de Ramón Boldú, que abandona su habitual temática autobiográfica pero aprovecha su innata capacidad para narrar la realidad en Bat Alan. Biografía de un asesinato social (Astiberri). El dibujante investiga la vida y muerte de Alan, un joven transgénero de Rubí que se suicidó la víspera de la navidad de 2015 tras aguantar abusos y bullying, desarrollando un retrato de una vida que tenía todas las claves para ser la de un adolescente alegre: buenas amigas, una familia que la comprendía y gente a la que amaba. La vida de Alan tenía que haber sido feliz, pero la sociedad decidió que no tendría ese derecho simplemente porque su cuerpo no era el que él quería. Boldú consigue plasmar a la perfección cómo la muerte del joven no fue un suicidio, fue un asesinato social en toda regla en el que no debemos preguntarnos cuáles fueron las razones que llevaron a Alan a quitarse la vida, sino cómo una sociedad puede permitir que se acose y odie de esa forma desaforada y cruel. El problema no lo tenía Alan, lo tenemos todos al no conseguir que la sociedad que construimos sepa entender la diferencia, sin saber evitar que responda a la diversidad con odio e intolerancia sin sentido. La lectura de la obra de Boldú es devastadora y obliga a una profunda y dolorosa reflexión colectiva.

Tres obras que nos llevan por la historia, la imaginación y la realidad.