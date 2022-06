La infancia oscura

Uno de los cómics más interesantes publicados por Marvel en la década de los 80 se aleja mucho de las épicas batallas que las producciones audiovisuales de la compañía han mostrado en la gran pantalla. En Spider-man and Power Pack, Jim Salicrup, Jim Mooney y Mike Exposito firmaban en Secrets una inesperada confesión del joven Peter Parker: el alter-ego del espectacular Spider-man recordaba un momento de su infancia donde sufrió abusos por parte de un adulto. La impactante confesión formaba parte de una iniciativa del Comité Nacional para la Prevención del Abuso Infantil y Marvel para llegar a todos los públicos y concienciar sobre el problema y puede considerarse uno de los primeros puntos de conexión entre cómic y los abusos sexuales en la infancia. La introducción de contenidos autobiográficos, así como la dirección más adulta de la creación en el noveno arte, favoreció que este acercamiento pedagógico inicial fuera derivando hacia una exploración de la denuncia a través de la experiencia personal. Obras como El cuento de una rata mala, de Bryan Talbot (Astiberri) o La muñequita de papá, de Debbie Drechsler (La Cúpula) abrieron en los 90 un camino de reflexión en la que el lenguaje del cómic se establecía como decisivo: la interpretación gráfica permitía diferentes estrategias que iban desde la representación explícita de lo ocurrido a la alegoría desde la inocencia de la mirada infantil, logrando imágenes de un potencia demoledora, aumentada hasta el infinito cuando se combinan. La tradicional consideración sociocultural del cómic como medio infantil creaba un efecto de contraste todavía mayor para lectores y lectoras ajenas a la evolución del medio, pero cada vez más ha sido explorado por muchos autores y autoras para conseguir obras de un discurso atronador y contundente, con imágenes y secuencias que se quedan tatuadas a fuego en las retinas como las dibujadas por Bretch Evens en Pantera (Astiberri), enfrentando la belleza de una riqueza cromática exultante con la oscuridad de lo contado, o las psicotrópicas escenas que encontramos en la reciente Chartwell Manor (La Cúpula), donde Glenn Head cuenta los terribles abusos sufridos en un internado y las consecuencias que arrastró durante su vida.

En esta línea de denuncia sincera del terror padecido hay que añadir necesariamente La sombra de la cucaracha, de la argentina Gato Hernández (Astiberri), un relato desgarrador en la que la autora desnuda sus sentimientos y sensaciones desde la mirada de una pequeña niña que ve su vida destrozada por los abusos de su padre. La introducción de elementos simbólicos, desde la propia representación del abuso o la vitalización antropomorfa de animales y juguetes a la imaginería religiosa como refugio para lo que no puede entender, consiguen un retrato de lo vivido que ahonda en el terror desde la inocencia de las palabras de la niña. La ingenuidad con la que la pequeña Lucía pronuncia la frase «¿A vos tu papá te toca?» nos impacta como un mazazo de realidad en el estómago que rompe la imagen idílica de un juego infantil para abrir una brecha a ese mundo de horrores oscuros sin fin. Pero la autora consigue mucho más: su relato trasciende la denuncia del hecho en sí para señalar con fuerza los silencios que lo rodean, la mirada apartada, la incomodidad ante una realidad que se prefiere ignorar, como si no existiera, como si fueran con otro las preguntas sin respuestas de Lucía, las peticiones de ayuda huérfanas que hace. Concebida como primera entrega de una trilogía, el estreno de Hernández en la novela gráfica no puede ni debe dejar indiferente: su retrato del espanto de una niña es también un dardo hacia una sociedad que ha preferido esconder sus vergüenzas privadas tras la altivez de las públicas virtudes a luchar contra una realidad ante la que no se puede ser equidistante.