Vocablos tramposos

Antes los maestros te enseñaban a leer y escribir; hoy también, aunque algunos alumnos tienen tan blindada la mollera que no llegan ni a eso. Es habitual que desde posiciones partidistas se critique al gobierno de turno porque «está hundiendo la educación», sin reparar en que cuando ellos mandaban hacían poco más o menos lo mismo, es decir, nada. Otra forma de justificar el desastre es la desidia de los padres modernos, que «no se preocupan de sus hijos». Yo, qué quieren que les diga, soy bastante escéptico respecto a estas teorías totalitarias (o sea, del todo). Más bien pienso que lo que ha fallado ha sido la Poética. Así como suena. Uno de los hitos más importantes de mi actividad en la UV, siempre lo he pensado, fue conseguir que el ministerio nos aceptase una asignatura obligatoria para todos los alumnos de Filología y que se llamó justamente así, mientras las demás universidades nos envidiaban. Por si fuera poco, la impartía el poeta César Simón, conque no tengo que decirles nada más. César intentaba enseñar el ornatus. Sus alumn@s llegaban inevitablemente con la falsa idea de que la poesía consiste en usar muchos adjetivos prescindibles, es decir, muchos epítetos, en plan los ardientes rayos del cálido sol habían ahuyentado la oscura noche y fundido la nieve helada… Ya saben, como si hubiera rayos de sol que no arden o nieve en estado gaseoso. No es infrecuente que las redes sociales te atormenten con poemas de este cariz y, lo que es peor, que tus amigos (?) te pidan un me gusta.

Ahora los epítetos de moda se ufanan de exhibir una ideología implícita. Hay dos tópicos especialmente irritantes que la gente suelta al buen tuntún: sostenible y solidario. Acaban de regalarme una mochila con una etiqueta que dice que es «sostenible». Pienso ingenuamente que porque se sostiene colgada de la espalda -el DRAE define el vocablo como «que se puede sostener»-, pero no, alude a que está hecha de material reciclado. Luego, sigo leyendo la etiqueta y me entero de que es una mochila «solidaria», tal vez porque la han fabricado en Bangla Desh. La contradicción salta a la vista: comprar prendas fabricadas en el tercer mundo ayuda a la pobre gente explotada que las hizo, pero no puede ser sostenible porque reciclar sale caro y el negocio consiste en rebajar los costes de fabricación deforestándoles su país a conciencia. No hay que irse tan lejos. Me aclara un especialista (un espécimen, más bien) que todos esos aerogeneradores con los que pretenden llenar la España vaciada son un chollo porque producen energía «sostenible» y son «solidarios» con sus habitantes. Política medioambiental 2□1 la llaman: dos pa mi y un palmo de narices pa ti.