Mon pare era barquer a l’Albufera. Ja sabeu. Paseos en barca... Som d’El Palmar i és un treball que no requereix massa complicació. Millor que un restaurant, tot siga dit. A la barca els turistes venen abans o després de dinar, però sempre hi ha hores mortes. Mon pare parlava amb altres barquers, i inclús jugaven a les cartes, esperant que arribaren els visitants. Parlaven com sempre s’ha parlat, d’aquella manera. Som un poble exagerat que tenim tendència a la hipèrbole i al sarcasme. Quan arribaven els turistes es transformava, i es comportava, i fins i tot no semblava ell. Volia ser professional, aquell era un ofici que es prenia molt seriosament. Va tenir un desencís amb mi quan li vaig dir que volia estudiar Filologia. No perquè volguera que jo fora barquer com ell, sinó perquè pensava que el seu fill, que tenia tantes llums, faria alguna carrera de profit. Ja sabeu, alguna enginyeria, o alguna cosa pareguda. Sempre li vaig ocultar que estudiava Filologia Catalana, perquè allò em semblava que li donaria cobriment de cor. Era del Real Madrid, mon pare. I seguidor de CR7. Amb ell podies iniciar una llarga discussió sobre qui era millor jugador, si CR7 o Messi, i quan ja havies acabat d’exposar les teues raons, et fitava, des de la seua corpulència un poc carregada d’esquenes, de tant de perxar, i et deia: això és tot? Aquest era mon pare. Deia que seria del València si no estiguera el xino eixe, però que per a ser del Barça, millor ser-ho del Real Madrid. Això eren camàndules, perquè sempre havia sigut del Real Madrid. Amb els seus amics barquers podia discutir aquestes coses durant hores, mentre esperaven els turistes. Si apareixien catalans, i li parlaven en català, també es comportava, perquè era un professional. Però per dins seu murmurava. Que si us plau, que si aleshores, que si on estava el servei. Que es vagen a fer la mà! El servei el tinc jo al cap. Ací sempre s’ha dit servici. Coses així remugava, mon pare. Tenia un valencià bonic, ric de paraules, sabia expressar-se, i d’ell vaig aprendre bona cosa. Inclús algun treball de la carrera el vaig fer del lèxic de l’Albufera, on mon pare va ser un dels informants. Quan parlava amb ell canviava de registre, m’adaptava al nostre patois albuferenc. És natural, tots ho fem. Un bon dia, fa un parell d’anys, li varen detectar un mal lleig, i va començar a perdre llacor, fins que va morir. Aleshores, em vaig fer càrrec jo de la barca els caps de setmana. Els barquers amics de mon pare segueixen xarrant de les seues coses, fent grans crits i escarafalls, menjant meló d’Alger i escopint les llavors a l’aigua, on una molada de tenques de seguida se les empassen. Jo trie fer una becadeta a la barca, desconnectar de tot. O llegir un llibre. O mirar el lluent. Els altres barquers ja m’han posat malnom, i em diuen El Mut. Sé que troben a faltar mon pare. Diuen sempre: que bo que era, xe! I conten alguna anècdota, i riuen a cor què vols. Ton pare era únic, diuen. Quanta raó portava! Un fenómeno! Jo somric i calle, millor no parlar.