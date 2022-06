Leo y oigo en los medios de comunicación que el PSPV-PSOE, atendiendo a las resoluciones de sus últimos Congresos Federales -el último celebrado en València-, quiere aprobar en Les Corts una ley aboliendo la prostitución. En la misma línea el gobierno de España también lo propone en las Cortes españolas, y busca el apoyo del PP para sacarla adelante. El tema viene siendo controvertible desde hace siglos. ¡Qué digo siglos, milenios! Era una práctica habitual de la que sabemos por testimonios escritos o deducciones arqueológicas, desde Sumeria, Babilonia, Mesopotamia, Egipto, Israel, (en La Biblia), Grecia y Roma, hasta Incas y Aztecas. Por practicar relaciones sexuales, por parte casi exclusivamente de las mujeres, se percibía una renta, un favor u obligación esclavista. El tema, no obstante, tiene matices diversos según las culturas: entre los griegos y romanos, por ejemplo, existía una gran permisividad sexual. La etimología de prostíbulo, burdel, mancebía, lupanar, quilombo o chongo (en Sudamérica), prostituta, puta, meretriz, ramera, fulana, cortesana, coima, hetaira…, deviene en español, y en la mayoría de los idiomas, en una hermenéutica variada que la mentalidad popular tópicamente ha diagnosticado como la profesión más antigua y persistente hasta nuestros días.

La bibliografía es abundante y su análisis sobre el tema abarca desde la historia, la filosofía, la literatura, la sociología, el higienismo y la psicología. He encontrado entre Google Académico y el Internet Archive Scholar más de 12.000 referencias de artículos y libros. Recuerdo que en mi asignatura de Historia Medieval se daba alguna noticia de cómo en la Baja Edad Media (siglos XII-XV) existía documentación sobre los lupanares famosos de ciudades como València, sin entrar en muchos detalles. El mundo cristiano toleraba la prostitución, a pesar de condenarla moralmente, y aplicaba la teoría de San Agustín de que era mejor situarlas en las cloacas, en las afueras de las ciudades, para impedir su extensión por todas las zonas, hasta que se consiga alcanzar la ciudad de Dios, e impedir la homosexualidad. En España hasta Felipe IV, en el siglo XVII, no existió una pragmática aboliéndola, que se mantendría en el XVIII, pero haciendo, cada vez más, la vista gorda. En la Italia del Renacimiento existía una prostitución popular y otra de cortesanas, cultas y poetisas, como ha destacado la profesora González de Sande (Poetas Cortesanas en la querella de las mujeres. Sevilla 2013) Y también puede consultarse la obra editada por Julia Benavent. La imprenta y las mujeres en los siglos XVI y XVII. (València, 2021)

El tema ha sido abordado con más intensidad en la época contemporánea, cuando los prostíbulos se extendieron por las nuevas remodelaciones urbanísticas que iban creciendo con la modernización social a raíz de la revolución industrial y los cambios sociales. Supongo que los diputados del Estado y de las Comunidades habrán, al menos, consultado algunas de las obras de referencia más destacadas para hacerse una idea de los debates y resoluciones que, desde el siglo XIX, se han publicado y obtener así una perspectiva de cómo se ha tratado la prostitución a medida que la formación de los estados nacionales o plurinacionales se configuraban en Europa y estos se extendían por Asía y África formando colonias e imponiendo sus parámetros sociales a otras culturas. Una aproximación bien construida puede consultarse en el trabajo coordinado del hispanista francés, Jean Louis Guereña. (coord.), profesor emérito de la Universidad de Tours, La sexualidad en la España Contemporánea (1800-1950), (Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2011) junto a su libro La prostitución en la España contemporánea (Marcial Pons, 2003) con referencias a etapas históricas anteriores donde proporciona una visión global del tema, analizando los reglamentos y las normativas que se aplicaron, y que a finales del XIX se señala que el control de la prostitución quedará en manos de los municipios, o el tímido movimiento abolicionista de 1935. El franquismo la criticó virulentamente en medio del nacionalcatolicismo, aunque no existió una abolición explícita hasta 1956, con penas que recaían principalmente en las mujeres que la ejercían. A la canción «Ojos Verdes» que cantó Concha Piquer y Miguel Molina le cambiaron la letra, y en vez de «apoyada en el quicio de la mancebía», tenía que decir «en el quicio de tu casa». Ya en la Guerra Civil los dos ejércitos la toleraron como una necesidad para sus soldados (F. Martínez Martes y Venus: Las prostitutas de la guerra civil española. Negratinta, periodismo & narrativa), y así ocurre hasta la actualidad en tiempos de guerra.

El debate se ha mantenido entre abolirla o reglamentarla, y para ello se han utilizado razones diversas, desde aceptarla como un mal menor e inevitable, como una manera de cubrir una necesidad biológica para determinadas personas, de impedir males mayores, o considerarla moralmente reprobable desde posiciones laicas o religiosas por lo que representa de degradación de la mujer (o del hombre). En este caso se parte de una posición esencialista de la condición humana al considerar que ofrecer servicios sexuales a cambio de un pago (en dinero, favores o especies) va contra la dignidad de la persona que se ve obligada a ejercerla para sobrevivir, además de que ello comporta el tráfico de personas y el dominio de los proxenetas. Es la posición de la profesora Amelia Valcárcel, cuya obra ha influido en la posición del feminismo socialista: «vulnerabilidad, marginación y pobreza» son las causas que llevan a la prostitución («¿La prostitución es un modo de vida deseable?» El País, 20/5/2007). Históricamente se ha justificado como un mal menor para impedir un mal mayor. Es lo que se deduce de la obra del francés Samuel Auguste Tissot, publicada en 1801 y traducida y aumentada en España en 1807: Enfermedades de nervios, producidas por el abuso de los placeres del amor y excesos del onanismo, donde se aduce que para evitar las enfermedades que puede producir la masturbación puede tolerarse la prostitución. En efecto, hasta bien avanzado el siglo XX, hasta el Vaticano II, algunos sacerdotes predicaban que masturbarse conducía a la ceguera.

Desde una posición menos doctrinaria y más liberal se aborda la prostitución desde una disposición menos afectiva, aun condenando el proxenetismo. Si una mujer libremente desea vender sus relaciones sexuales, ¿por qué impedírselo? ¿Acaso los que defienden el aborto no están también argumentando que la decisión sobre el cuerpo de la mujer es suya, con una reglamentación médica adecuada? Una cosa es el negocio ilegal del proxeneta y otra la capacidad de decidir su propia alternativa sexual con libertad, (aunque repugne y no guste moralmente), siempre que exista una reglamentación de su actividad, médica y financiera. En Europa, salvo en Suecia donde fue abolida radicalmente, ha creado disputas en ciertos sectores intelectuales, la prostitución está reglamentada con mayor o menor restricción. Hoy hay mujeres (y hombres) que prefieren vender sus capacidades sexuales a trabajar en oficios precarios. Aún recuerdo como una licenciada joven y atractiva, ante la pregunta de si ella aceptaría el cobro por acostarse con alguien, respondió: «Depende de lo que me cueste…». En este tema habría que aplicar la máxima de Kierkegaard: «Hagas lo que hagas, lo lamentarás». Puede ocurrir que en vez de un gobierno progresista se reclame uno «regresista».