‘Wozzeck’, una experiencia

Sólo la había oído en cd y me parecía musicalmente un horror. El Wozzeck de Alban Berg conformaba, junto a Lulú, el penúltimo disco y el penúltimo fascículo de una colección de ópera que, sábado a sábado, compré en los años ochenta. El último estaba dedicado a la más amable obra de George Gershwin Porgy and Bess. Pero, desde luego, la música de Alban Berg me parecía un espanto digno de ser utilizado como castigo auditivo por el superintendente Vicente de Mortadelo y Filemón.

El asunto es que la semana pasada, gracias a la insistencia de mi amigo el musicólogo Josep Ruvira, vencí mis prejuicios sobre la «impenetrable» música dodecafónica y me atreví a asistir a una de las representaciones con las que el Palau de les Arts de València, bajo la batuta de James Graffigan, cerraba su temporada operística. Y, tachín, tachín, a los primeros compases, cual San Pablo caído del caballo camino de Damasco, sufrí una conversión y disfruté maravillado de este montaje que, con la dirección escénica de Andreas Kriegenburg, han producido la Bayerische Staatsopera y el Nuevo Teatro Nacional de Tokio. Que una música tan endiablada como esa sea capaz de llegar y emocionar a los profanos es un milagro que sólo consiguen los grandes intérpretes y sus directores. Lo más fascinante del montaje son los diferentes planos de realidad que nos ofrece la enorme caja escénica que se desplaza sigilosa sobre el escenario. Tan lentamente que la mirada del espectador no acierta a observar el movimiento porque está abducido por lo que ocurre en esa laguna estigia en la que unos metros más abajo sucede el drama. En esa caja que, pese a estar presente, desaparece a ratos, se va prefigurando, como una epifanía, la inevitable tragedia. Es algo que el espectador intuye después de constatar que ese fabuloso plató está más próximo a él, más cerca o más lejano de la aciaga laguna en la que chapotean sus miserias estos desgraciados héroes. Compuesta después de la Gran Guerra, en pleno estallido del expresionismo, es una obra totalmente vigente, radical hasta la médula como el teatro de Brecht, tan influido por el de Georg Büchner, autor del drama que inspira la ópera de Berg. Da igual de donde sea soldado Wozzeck. Es el horror sin más, el horror de los pobres. Descubro que su música es cualquier cosa menos una jerigonza para especialistas, es un desgarro universal y eso sólo se puede entender mediante su interpretación y representación escénica. Ópera en estado puro, bruto, donde lo más importante es la emoción experimentada. Sabemos que la esfera de la música es el sentimiento, no el pensamiento. Por eso no sabemos del todo cuándo las palabras mienten, pero sí muchas veces intuimos que la música dice la verdad.