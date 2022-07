Pasen y lean

El libro de Marta Sanz que les voy a contar no es una novela. Lo digo porque habitualmente es lo que suele publicar esta buenísima escritora (así ya no quedan dudas: soy fan total de lo que escribe). También ha publicado ensayos y poemas. Pero lo que más son novelas. Este libro no es una novela: es un libro de libros. De muchos libros. Más de seiscientas páginas de libros. Lo he dicho más de un millón de veces: no leo libros gordos. Sólo los que escriben los amigos. Lo que pasa es que cada vez hay más amigos que escriben libros gordos: un poco de compasión, por favor, queridísimos amigos míos. Bueno, le eché agallas a la lectura y la verdad es que se me hizo corta. Lo juro: no son ganas de venderles a ustedes esta Enciclopedia secreta por el morro. No soy un vendedor de crecepelos falsos. Ni siquiera los verdaderos me sirvieron de nada y cuando veo mis fotos de antes me da un yuyu que no te veas. Ese no soy yo, como cantaba Mari Trini en una canción bellísima de cuando éramos jóvenes. Pero vamos a lo que vamos, que me lío y a la que me doy cuenta no les he dicho que en este libro de Marta Sanz encontramos referencias a libros que le han gustado a la escritora, que ya había escrito sobre ellos en otros sitios y que aunque hable de libros ajenos será su escritura magnífica la que nos los cuenta y será como si todos los hubiera escrito ella. Ya en el prólogo, lo deja bien claro la profesora de la Universidad de Zaragoza María Ángeles Naval: «A Marta Sanz le interesan más las cuestiones ideológicas que las idealistas en la literatura». Pedazo de acierto esa afirmación. La comparto. Entre otras cosas porque si hay alguien que dice que lo que escribe no es ideológico, miente como un bellaco. Quienes dicen eso sí que nos quieren vender crecepelos falsos en forma de libros. En la aparente no ideología está, precisamente, su ideología. Lo explica muy bien David Becerra en un librito fantástico: La novela de la no ideología. O sea, que siempre hay una intención detrás de cada cosa, como cantaba Serrat el admirable.

El mercado del libro es lo que la palabra significa: un mercado. Por eso es un gozo descubrir en las páginas de Enciclopedia secreta escrituras que no suelen aparecer en las listas de éxitos prefabricados. Ahí he encontrado escritoras (sí, sobre todo escritoras: las más damnificadas por ese Canon que siempre canta en masculino) que no conocía, libros que ya he apuntado para lecturas inaplazables. La misma Marta Sanz lo dice en el suyo: «Hay libros con vocación de resistencia, de insurrección y de combate. También hay libros desobedientes… Para desobedecer, en el ámbito del arte, hace falta no aspirar a ser monedita de oro para gustarles a todos». Muchos de esos libros desobedientes salen en el que les estoy contando. Y no sólo eso, sino cómo mixtifica esas apariciones y de repente nos salta a la cara Radio Futura para que no nos perdamos demasiado en el camino que va de Lovecraft a Edgar Allan Poe. O hasta Belén Esteban surge cuando andabas siguiendo a esas escritoras grandes que son Caitlin Moran, Jane Bowles, Joyce Carol Oates o la mismísima Dorothy Parker. Cada página de Enciclopedia secreta es un deslumbramiento. Eso que no puedes esperar nunca de las imposiciones del mercado porque el mercado funciona sobre seguro, nada de riesgos, a leer lo que te dicen las grandes multinacionales de la literatura. Por eso, reencontrarme con Lillian Hellman y Pentimento casi me hace llorar (muchas veces es sano, muy sano, echarte una de llanto, como en algún bolero mexicano). Lo mismo que cuando no recuerdo si antes o después me tropiezo con En Grand Central Station me senté y lloré, la prodigiosa novela de Elizabeth Smart. Y qué decir sino cosas buenas de Marguerite Duras y Siri Hustvedt. No dejaría de poner aquí nombres de la larga lista de escritoras y escritores que aparecen en este libro que es como la biblioteca personal de Marta Sanz y puede ser, ojalá que sea así, también la nuestra. Yo me quedo con una poeta imprescindible: Jorie Graham. Sale uno de sus libros: Rompiente. A mí me deslumbró otro: Deprisa. Miren estos versos: «No dijiste nada pero te miré a los ojos y los vi ver. Viste / el arándano, la nube de rosa, la mañana plateada crecer como si desollaran la noche, / ese animal, hasta que el día irrumpió en carne viva y sangrando». Lean a Jorie Graham si les gusta la poesía. Y también si no les gusta. Su escritura va más allá de lo genérico en gustos literarios. Lo que no podía faltar en un libro como éste es la literatura social, esa literatura que el Canon (¡ay, dios mi señor, el Canon literario!) ha despreciado con un despotismo que asusta. Cuando leo el capítulo dedicado a La mina, de Armando López Salinas, me entra mucha rabia por ese desprecio tan injusto. A partir de la defensa que Belén Gopegui hizo de esa novela, concluye Marta Sanz: «van a ser necesarias muchas novelas como La mina». Y más adelante, después de la recomendación de su lectura: «Colóquenla sobre la tradición de Zola, Baroja y Felipe Trigo. Puede que algunos de sus prejuicios se desmoronen». Para acabar. Si a ustedes les gusta leer (si están leyendo Posdata imagino que así es), no se pierdan Enciclopedia secreta. Lecturas en el espejo feminista. Es como si Marta Sanz hubiera escrito los tropecientos libros que aparecen en sus páginas. Y eso ya es señal de garantía asegurada. La lectura es el paso anterior a la escritura. Hoy, por desgracia, hay mucha gente que escribe sin haber leído un libro en su vida. Y encima esa gente tiene éxito. Mucho daño hizo Cincuenta sombras de Grey en ese sentido porque abrió una puerta a ese estrafalario y «realista» romanticismo erótico que hace furor sobre todo entre las adolescentes. Pero de eso podemos hablar otro día. Ahora, ojalá se metan en el libro que les acabo de contar. Les esperan en sus páginas muchas lecturas. Que ustedes las disfruten, ¿vale? Seguro que será así. Seguro.