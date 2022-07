Els Molt Honorables són una colla de jubilats senderistes de l’Horta Nord. Faça fred o calor, les seues senyories es reuneixen cada dimarts per a apamar les muntanyes que tenen més a mà. Coneixen les sendes de la Calderona, les fonts, els barrancs, els tossals i, per descomptat, els ombrius on convé parar a esmorzar a l’estiu i els abrics on resguardar-se a l’hivern. De tant en tant, els Molt Honorables se’n venen amunt i s’allarguen a l’Espadà, el Penyagolosa, la Font Roja o el Barranc de l’Infern. L’única pretensió compartida és el gaudi del camí mentre enraonen entre ells o contemplen els canvis estacionals de la natura, els quals descriuen amb grans dots d’observació i precisió lingüística.

La majoria dels Molt Honorables han estat gent d’ofici manual. Gent que ara, retirats del treball, desborda una saviesa apresa de l’oficial que els precedia i que han transmès, com una obligació generacional, a l’aprenent que pujava. Un procés d’aprenentatge i d’ensenyança alhora: la baula d’una continuïtat vital que el món líquid que va cartografiar Zygmunt Bauman ha esgarrat per totes les costures. Un Molt Honorable era fuster, un altre mecànic, impressor o llumener. Ara, senzillament, comparteixen la faena d’alegrar-se la vida entre ells i d’escanejar un món que s’escola com l’aigua que va a perdre. Durant els esmorzars de mitja senda, els Molt Honorables comparteixen el que cadascú porta de casa: olives marcides, faves desfetes amb abadejo esgarrat o el cacau del collaret que algun ha recuperat en un escamutxó d’horta. Durant el ritual de l’esmorzar, l’escriptor que ha passat mitja vida immergit en llenguatges simbòlics, mira de reeducar-se en el valor de les coses sense preu de mercat. Un procés de reeducació necessària que inclou l’agraïment a unes ensenyances descobertes en el «temps afegit» de què parla Josep-Maria Espinàs -aquell centaure d’escriptor i excursionista que, pas a pas, ha fet una de les obres més remarcables de la literatura catalana. Un Molt Honorable, ben mirat. La ruta a peu pla de cada dimarts incita sempre a la conversa respectuosa entre una colla que ha fet del camí un refugi contra les inclemències de l’edat i d’una societat massa agressiva. Una forma de vida que ensenya a obrir la ment massa sedentària mentre descobreix els misteris de la senda i de la companyia. Per això, l’escriptor en procés de reeducació ja espera les rutes del setembre com una dosi homeopàtica contra el rovell de la nostàlgia i les utopies necessàries però impossibles. «Cap plaer em delita llevat que puga comunicar-lo», escrivia Michel de Montaigne fa uns segles. Això fa l’escriptor en honor de tots els Molts Honorables de la terra entre sendes i camins de ferradura.