La originalidad es una exigencia ineludible para cualquier creador. Por eso, siempre me llamó la atención el título Las palabras de la tribu, que encabeza una obra de José Ángel Valente de 1971 y otra de Francisco Umbral de 1994. En la primera se cita a César Vallejo: «Todo acto o voz viene del pueblo o va hacia él». Valente y Umbral preferían como referencia el pueblo, más que a ellos mismos. Ya no creo que hoy fuera posible anclar las palabras en el pueblo, más bien se le suministran como placebos. Nos hemos vuelto prosaicos: leer, lo que se dice leer, ya no lee casi nadie, pero adoptar patrones culturales, que en otras épocas fueron consustanciales de la lectura, se ha vuelto muy fácil, nos basta con dejarnos marcar como corderos por algunos logos prestigiosos. Bien lo sabía Noemi Klein cuando recela en su obra No Logo de la irritante costumbre moderna de exhibir nuestra afiliación a una marca comercial con una pequeña señal que te venden junto con el producto y que no puedes quitar, o, mucho peor, cuando tú mism@ eres tan tont@ que la haces imprimir en la camiseta como diciendo «he aquí un hermoso ejemplar de la acreditada ganadería X».

Entre las palabras de la tribu hodiernas destacan algunas muletillas del discurso público que pretenden expresar resolución y firmeza. No se dejen engañar, parecen populares, pero no lo son, tan solo aspiran a inyectar un chute de mansedumbre al personal. Nunca se dijo es lo que hay ni no queda otra, pero la más estúpida de todas es sí o sí, omnipresente en boca de nuestros políticos. Algo raro hay en esta frasecita que ni el bufón de Boris Johnson ha llegado a proferir, y eso que su procedencia, para variar, es anglosajona, se trata de una canción de Twice titulada así: «Hey boy / Look, I’m gonna make this simple for you / You got two choices / Yes or yes?». Si no estoy equivocado, el español (y el catalán y el francés y el italiano…) vienen del latín y en dicha lengua lo más parecido era fas atque nefas, que entre nosotros quedó como por fas o por nefas. Alude a la partición de días favorables y desfavorables del calendario de Numa Pompilio y se usa para significar «en cualquier circunstancia». Evidentemente fas y nefas (de donde viene nefasto) abarcan el calendario entero, pero sí o sí, que contesta una supuesta pregunta, tiene el regusto tautológico de una rabieta infantil, como a la cama no, a la cama no ¿Así se proponen sacar adelante este país, imponiendo tercamente su voluntad cuando la tribu les vuelve la espalda ante la evidencia de que no saben cómo resolver sus problemas?