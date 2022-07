Dentro y fuera

La cosa empieza como en la película Doce hombres sin piedad. El jurado se reúne para deliberar sobre un homicidio, aunque no se den demasiados detalles del asunto. El protagonista de la novela se llama Jaime y es miembro suplente de ese jurado. Eso le ha arruinado un viaje previsto a Tánger. Con su novia, que se llama Susana. Llevan pocos años juntos. Antes se habían conocido en reuniones de esas que monta alguna gente para que el mundo sea menos mierda de lo que es. No atraviesan una buena racha. La cama es el escenario del desasosiego en que se desenvuelve la pareja. El deseo sexual parece que se mueve en la cuerda floja. Se va más que viene. Al principio es él quien se funde con su inapetencia. Luego, será ella la que se sume a la catástrofe. Lo dice un personaje de Detective, la película de Jean-Luc Godard: «Una catástrofe es la primera estrofa de un poema de amor». Descubrí esa frase en el prólogo que José Luis Falcó escribió para mi libro de poemas titulado Francia, allá por el año 1986. Ha llovido mucho desde entonces y ahora la traigo aquí porque todo hacía suponer que la historia, la compleja y bien narrada historia que Santi Fernández Patón nos cuenta en A partir de mañana, acabaría como el rosario de la aurora. O sea, como en La guerra de los Rose pero en el mundo hoy tan conocido de la precariedad.

Llevo escrito el primer párrafo y ya han salido tres películas. El motivo es muy sencillo: la escritura de esta novela es impecable. Así de claro. Escribir bien es hoy un acto subversivo. No hablo de cumplir con las reglas gramaticales, que también. Hablo de contar bien una historia. Baroja escribía como le salía del bolo, pero cómo contaba el tío. Santi Fernández Patón escribe bien y cuenta como si te engullera un remolino de agua. De palabras, quiero decir. A ratos quieres salir, como si no tuvieras nada que ver con los conflictos de la pareja. Ya se apañarán con sus vidas, con sus funciones o disfunciones sexuales. Y eso lo estás viendo como en una película a ratos de terror. Por eso digo lo de la escritura impecable. Y cómo esa escritura va dejando al lado de las discusiones de Susana y Jaime lo que a lo mejor no percibimos en primer plano: lo difícil que lo tiene alguna gente para vivir con una cierta dignidad. El mundo del trabajo en unas condiciones deplorables. Las plazas se llenan de asambleas ciudadanas. La vida puede ser una vida distinta según se veía venir aquel año 2014. El amor, la literatura y la vida no van por separado. La catástrofe anunciada será menos catástrofe si asumimos que nada de lo que hay que conseguir saldrá gratis. Ni el amor, ni la literatura, ni la vida saldrán gratis. El tiempo no está de su lado, pero el tiempo también cambia de rumbo muchas veces. Bueno, algunas veces. Y más si alguien lo empuja, si lo desequilibra, si le rompe los esquemas que siempre ha diseñado el poder para que el tiempo no se mueva, para que sea como una estatua de piedra en medio de un parque solitario.

En uno de los ángulos más con luz de la novela aparece la familia. Personajes que entran y salen para que se sepa que están ahí, que también deciden qué papel jugar en común con el resto de la compañía. El mundo de la familia tampoco es único: hay pasillos que separan a sus componentes. Por eso Susana siempre iba por casa con los auriculares puestos. Por eso, en la vida de Jaime, esa familia tiene el particular signo de la ausencia. Esa mágica, casi invisible abuela que lo espera lejos de Málaga. Aquí otra protagonista principal: la ciudad de Málaga. Es seña de identidad del autor. Los sitios que son el paisaje moral de la historia que viven sus protagonistas. Ahí se mueve el propio escritor en los movimientos sociales. Sabe de lo que habla en sus novelas. La realidad no lo coge de golpe y por sorpresa. Por eso la cuenta como decía yo al principio de esta crónica sobre el malestar contemporáneo: rematadamente bien.

Escribir sobre y en tiempos de precariedad. Algo de eso ya salía en Grietas, la novela con la que Santi Fernández Patón ganó el Premio Lengua de Trapo precisamente en 2014. La relación entre el adentro y el afuera. Lo público y lo privado en el tablero de una partida que no se acaba nunca. Ahí seguimos hoy, con ese capitalismo cada día más feroz haciendo de las suyas. Cómo ese capitalismo se introduce en lo más íntimo de nosotros mismos. El cuerpo, lo que le pasa, por lo que pasa, como metáfora de esa intromisión. En su contra, la decidida apuesta por lo colectivo. Salir al exterior, buscar y buscarnos donde la defensa de lo común tiene más espacio para el enfrentamiento. Entonces veremos, como escribe Noelia Pena en su excelente libro El agua que falta, publicado también en la fecha iniciática de 2014 y que no estaría mal que ustedes lo recuperaran ahora: “La diferencia entre estar dentro y fuera es de risa una vez ha conseguido abrir la puerta que da a la calle”. La generación de la precariedad son ya más generaciones. El malestar social alcanza también lo que creíamos nuestro inexpugnable cuerpo acorazado. Ya hay mucha poesía que lo cuenta. Y novelas como A partir de mañana, de Santi Fernández Patón. Todo empieza con un jurado que se reúne para sentenciar un caso de homicidio y el frustrado viaje a Tánger de dos enamorados. Ahora el veredicto sobre esta novela que les acabo de contar está en sus manos. En las de ustedes digo. En las de ustedes.