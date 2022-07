Oliva és el meu poble i Manhattan el meu barri, i amb aquestes coordenades, fa anys que Nova York ha passat a esdevenir, sense cap premeditació, el meu escriptori més eficient. A voltes em pregunte per què concentre allà la major part del meu temps d’escriptura. Això m’ha fet pensar que, tot i escriure sempre des de la base, des de la casa materna, he escrit poques línies en ella. És curiós, i supose que deu ser perquè la comoditat i el benestar són les pitjors de les companyies per a la creació. I aquest rar benestar el vaig trobar allà fa uns anys, que significa per a mi un lloc confortable amb sensació de provisionalitat i trànsit, dos requisits indispensables per a l’escriptura.

Havia escrit Thoreau que hi ha coses que, per escriure-les, necessiten una certa distància. I això em funciona bé perquè la poesia és el sofà i és la sortida d’emergència. Confortabilitat i urgència. Semàntica i pragmàtica. Repòs i inquietud. Representació i expressió. Oliva i Nova York.

Per a un escriptor el desplaçament sempre duu implícit un ampli ventall de connotacions, perquè ja d’entrada, la identitat se li presenta com un interrogatori permanent que sovint arriba a esdevenir problemàtic. Instal·lats en una mena de desarrelament permanent, la mateixa intempèrie és la pròpia matèria de creació, per això el benefici del malestar ha donat les millors pàgines a la literatura. I des de l’Odissea tota mena de viatge busca, en el fons, una gènesi, i l’alteritat, la diferència, el reconeixement i el desdoblament juguen un paper fonamental a l’hora d’emprendre’l. Nascut del malestar o de la satisfacció, el desig pel viatge és una negociació amb l’alteritat; una forma d’aprendre a reconèixer-nos en els altres per arribar a conèixer-nos millor nosaltres mateixos.

Jo, en realitat, viatge per perdre’m i per tornar a Oliva havent-me trobat -almenys transitòriament-. A la gran literatura s’entra amb dolor i el seu viatge fundacional és ja un itinerari de retorn. Homer ens va fer veure la tornada com la més positiva de les etapes del viatge, perquè és en la identificació dels espais significatius on hi ha l’autèntica fascinació. Quan era adolescent me’n vaig anar a viure a Barcelona per poder tornar a Oliva. Ara em passa el mateix des de qualsevol lloc on vaig. Perquè supose que el secret deu ser tornar de la mateixa manera que ens en vam anar sabent que, d’un desplaçament, mai s’arriba igual.