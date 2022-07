Los libros para el verano de Posdata

Aguirre retrata con lírica desguazada y épica de ametralladora una educación sentimental en la ley de la calle a través de un tal Cangrejo. El discurrir de una adolescencia en el Bilbao de finales de los noventa, mostrando los aspectos más crudos de una masculinidad brutal que no es sino reflejo de una sociedad machista movida por la violencia, el sexo y el dinero. Una novela que huye de convencionalismos y dolorosamente divertida.

Cuba parava molt lluny de terres valencianes, però els joves miraven l’horitzó amb por de ser enviats a l’illa per a fer el soldat. Una novel·la que recrea l’experiència bèl·lica dels soldats de lleva que van combatre en la Guerra de Cuba a final del segle XIX que dona testimoni d’una generació marcada per la contesa i converteix aquest conflicte en un relat universal. No debades, l’obra va meréixer el Premi de Narrativa Antoni Bru d’Elx.

El matrimonio formado por los primos Marthe Rougon y François Moure vive cómodamente de las rentas en Plassans, inspirada en Aixen- Provence, tras haberse retirado. En la planta de arriba de su casa está alquilado el padre Faujas, un sacerdote que pronto se gana a toda la ciudad, dividida entre partidarios de la dinastía de los Orleans y los defensores del emperador Luis Napoleón III. Zola dirige esta feroz crónica de una invasión con un pulso vertiginoso y un ojo agudísimo y sarcástico.

El valenciano Miguel Herráez sitúa al lector, en su octava novela, ante un hecho de proyecciones trágicas, tal como fue el período de la dictadura de Videla en la Argentina de los años setenta, desde la mirada de un español que parece despertar hoy, transcurridos cuarenta años, frente a aquella locura histórica. La historia de dos dictaduras, la española y la argentina, se muestran inextricables de la historia personal de aquellos que las vivieron, incluso tras tantas décadas.

Una historia de libreros para aquellos a quienes les apasiona el mundo de la librería. Pero con un aliciente de adversidad y con su ecléctico reparto de personajes entrañables. Todo ocurre en una ciudad, El Cairo, con un gobierno corrupto, en un momento cultural muy contrario al que precisa un espacio dedicado a la venta de libros. Diwan es su nombre y está liderada por tres mujeres dispuestas a triunfar con su personal proyecto. Las pequeñas historias mandan.

Antoni Rubio dissecciona l’evolució del valencianisme polític majoritari, actualment agrupat al voltant de Compromís, i planteja interrogants al voltant de les renúncies ideològiques, discursives i de projecte polític que aquest moviment ha fet amb la voluntat d’eixamplar la seva base i esdevenir una força amb poder institucional. S’hi plategen debats i opcions de futur per tal de recuperar punts bàsics de la tradició valencianista.

El poemari de la poeta siriana Nisrín Akram Khouri va ser guardonat amb el Premi de Poesia Roissy-en-Brie 2021 per a escriptors i escriptores refugiades a Europa. Una acurada edició bilingüe que presenta l’original en àrab confrontat a la traducció catalana realitzada per Margarida Castells, on tot i que els paisatges de Síria i els referents culturals de la terra nadiua hi sovintegen, el context és ja el de la terra d’acollida, la del País Valencia.