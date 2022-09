Invención de la muerte tituló Manuel Álvarez Ortega uno de sus libros de poemas. Invención de la vida es el lema bajo el que la polígrafa Carmen Bravo-Villasante quiso acoger sus recuerdos o memorias de la suya. Y es que, mientras unos se beben la vida, como la mayoría de los poetas del 50, según acertada expresión de José Manuel Caballero Bonald, otros prefieren inventársela, sabiendo que, a fin de cuentas, nadie cuenta su vida como fue sino como cada cual se la representa. Y, en esta representación que cada uno hace, hay, sí, recuerdo, pero también una no menor dosis de invención: de invención en el sentido etimológico, esto es, de hallazgo, de encuentro o reencuentro con el que cada uno fue. Pero, claro, ese reencuentro no siempre es exacto: a veces se difuminan sus contornos o se intensifica la sombra o el fulgor, pues, como ella misma reconoce, «el escribir intensifica la vida y lo vivido». Carmen Bravo-Villasante (1918-1994) hace un recuento de la suya en orden cronológico, desde su infancia, el colegio y sus primeros contactos con la escritura, sus lecturas iniciales, que fueron para su edad entonces pero que muy amplias, hasta el descubrimiento de Ortega y Gasset, Marañón, Thomas Mann, Galdós, Baroja, Unamuno, el cine cómico, los novelsitas rusos y los poetas del 27. Definitivo para ella fue su paso del Collège de Jeunes Filles, donde aprendió su excelente francés, al Instituto-Escuela, que la familiarizó con la inteligencia de la época. La historia de su familia, de sus casas y sus distintos domicilios en el Madrid anterior a la guerra civil, su madre, que fue una de las primeras socias del Lyceum Club Femenino, su posición acomodada en el seno de una burguesía progresista, el afecto por el personal de servicio, los vanos intentos de su abuela para conseguir que los nacionales no fusilaran a su chófer…, todo eso que pertenece a la intrahistoria más íntima de la persona recorre el temblor que emana de estas páginas. Y, dentro de ellas, la formación recibida en el Instituto-Escuela, el método seguido en la docencia, la calidad del profesorado ( el filólogo Gili Gaya, el geógrafo Manuel Terán, entre otros), su convivencia con los hijos de lo que -según frase acuñada por el novelista Juan Cruz- podríamos llamar «la aristocracia republicana», constituye la parte del león de estas memorias, que alcanzan su punto más alto en el inicio de la guerra, que sorprende a la autora estudiando alemán en las cercanías de Berlín, de donde regresa, vía París. El final de la guerra interrumpe y quiebra su noviazgo con el hijo de Don Américo Castro e impone un nuevo modo de vivir, que contrasta con el de los años anteriores a ella: «La posguerra española fue muy desagradable y muy fea, especialmente -dice- para los que teníamos unos ideales vitales totalmente diferentes al espíritu de entonces» y «la limitación mezquina de la ciudad vigilada por unas normas temerosas y una censura estrechísima nos ahogaba». Su ingreso en la Universidad, donde es compañera de José Luis Cano, de quien se incluyen varias cartas, el magisterio de Dámaso Alonso, la admiración por Cernuda («para los que conservábamos un ejemplar (de La realidad y el deseo) de antes de la guerra, era el libro más hermoso de la poesía española»), por Salinas, Aleixandre, sus compañeros de curso (García Pavón, Joaquín Casalduero, Julián Ayesta, Rafael Morales, Jaime Delgado, José María Azcárate, Hipólito Escolar…), su refugio en las bibliotecas, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, su biografía de Don Juan Valera, de Doña Emilia Pardo Bazán, y de Bettina Brentano, sus traducciones de Hölderlin, von Kleist, Hoffmann y Rilke, su estancia en Middleburry, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y Méjico, Checoslovaquia, Hungría, Pakistán, Australia, Singapur, Filipinas, Bangkok, su amistad con Guillermo de Torre, su bibliofilia, su viudedad y sus posteriores enamoramientos…,son revisitados aquí en una prosa clara y precisa, gracias a la cual asistimos al desarrollo individual de una de las personalidades femeninas más interesantes de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX, a quien, además de sus excelentes traducciones, debemos libros tan valiosos como su Historia y antología de la literatura infantil iberoamericana y La maravilla de América: los cronistas de Indias.