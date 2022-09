Vuelta a clase valenciana

Septiembre ha sido, es y será el mes de la «vuelta al cole». Un momento de comunión en el imaginario de todas las generaciones que simboliza en la mochila llena de nuevo material para la clase ese extraño sentimiento capaz de unir sensaciones tan inmiscibles como la tristeza por el regreso a la rutina y el fin de las vacaciones como el de la ilusión por una nueva etapa. Aunque reconozco que me encantaría poder ser niño otra vez para poder disfrutar en el aula de textos tan sorprendentes como Historia de España en cómic 1. Prehistoria en la península ibérica, de Pedro Cifuentes (Despertaferro Ediciones). El profesor de Burriana ya ha demostrado que el cómic es una herramienta extraordinaria para la docencia en su serie dedicada a la Historia del Arte pero, lejos de simplemente trasladar esa experiencia al pasado hispánico, sigue indagando en nuevas posibilidades narrativas que perfeccionen la tarea de enseñar a través de viñetas. Con el ejemplo de los famosos libros de Academia Play en mente, Cifuentes amplia el formato para crear historietas que integran la necesaria pedagogía del esquema con el lenguaje del cómic, siempre desde una perspectiva divertida (seria y rigurosa, ojo, que no olvidemos que lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido) que ahonda tanto en la realidad histórica como en el proceso de investigación científico, trasladando a los más jóvenes la pasión por el descubrimiento. Un excelente libro para el aula o, simplemente, para aprender con agrado.

Aunque no todo tiene porque ser rigor académico: para los que prefieran de la aventura, el valenciano Luis NCT estrena nueva obra, Kaya (Astiberri). Un cómic que entronca temáticamente con el universo fantástico creado en su anterior creación, Wahcommo, pero que muestra la espectacular evolución formal a la que ya nos ha habituado este autor en cada entrega. Su estilo, fuertemente arraigado en el manga en sus inicios, se ha ido soltando en cada nueva obra para demostrar aquí una apuesta personalísima y decidida por el trazo orgánico y visceral, que le confiere una impresionante potencia a una narrativa que encuentra en el color un aliado fundamental. Su amplia experiencia como colorista en el mercado del comic-book americano se plasma en esta obra en el protagonismo espectacular que tiene el cromatismo, con un vocabulario propio que forma parte de una historia que parte de la fantasía canónica para saber moverse por temáticas e inquietudes actuales. Pero existe una última opción en esta vuelta a la realidad cotidiana: que uno la afronte desde el terror. Y, ya puestos a surcar el lado oscuro del miedo, nada mejor que zambullirse en la nueva obra de Laura Pérez, Espanto (Astiberri). Tras dos novelas gráficas donde ha demostrado su inquietud por historias que exploran lo extraño e inexplicable, la valenciana opta por investigar la esencia pura del espanto a través de pequeñas secuencias de imágenes que, desde la potencia del blanco y negro, transitan por esas sensaciones que nos erizan el cabello y hacen que un escalofrío recorra nuestra columna. Dibujos de elegante belleza que atesoran secretos que nos obligan a abrir puertas escondidas a un estremecimiento que crece hasta reconocerse en miedo, en espanto. La autora consigue en estas secuencias de apariencia minimalista concentrar la perturbación del misterio hermético e impenetrable, de esas incógnitas que dejan en el lector una semilla que se desarrollará regada en el desasosiego de lo desconocido. Nominada a los premios Emmy por su labor en Solo asesinatos en el edificio, Laura Pérez se ha convertido en un de los valores más firmes e interesantes del cómic y la ilustración de nuestro país. Tres tebeos valencianos que, desde tres perspectivas muy diferentes, nos alegrarán la «vuelta al cole».