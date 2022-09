Vila-Matas se eleva

El núcleo de la poética de Enrique Vila-Matas es la búsqueda de un sendero perdido que sería su propia voz, el gran lenguaje olvidado, como nos dice y demuestra en su última novela, Montevideo (Seix Barral). Un relato que transcurre primero por esa exploración a partir de una curiosa experiencia con un cuento de Julio Cortázar. Con esa experiencia espera romper su bloqueo como escritor. Luego, la novela da un giro al género fantástico.

Vila-Matas (Barcelona, 1948) siempre ha querido ser un escritor francés como ha reconocido en alguna ocasión, aunque no se atreva a proclamarlo más allá de los Pirineos. Puede que junto a al argentino César Aira sea actualmente el escritor en español más francés, como lo fueron el uruguayo Felisberto Hernández, o el nicaragüense Rubén Darío, que no tuvo empacho en afirmar que la clave de su éxito era su «galicismo mental». Para el novelista barcelonés ser un escritor francés significa ser libre, concebir la literatura como un campo absolutamente autónomo, sin ninguna justificación externa como podría ser la trama o la ideología. Porque como recuerda, citando a Nabokov, «la mejor parte de la biografía de un escritor no es la crónica de sus aventuras, sino la historia de su estilo».

El estilo sería así la auténtica «habitación propia» del escritor; y un autor, las transformaciones de ese estilo. De ahí su interés en acabar con las tramas y la aspiración a escribir un libro que tratase de un asunto invisible. Para él, lo invisible es lo extraño, «lo Otro», lo que destruye la normalidad e impide que lo cotidiano siga su curso como en los cuentos de Cortázar Casa tomada, Historias de migalas y La puerta condenada; y en la propia novela Montevideo, donde «lo Otro» destruye la lógica en los momentos claves de la narración. La cuestión le sirve también para, como quien no quiere la cosa, rendirle homenaje a Sergio Chejfec. Para el escritor argentino, recientemente desaparecido, «ser otro», recuerda Vila-Matas, significaba entrar en un mundo en el que todos los individuos dejaban de lado su memoria y le admitían a él como un miembro desconocido.

Escribe Vila-Matas que, para el narrador, Montevideo era una ciudad, pero también un estado de ánimo, «un ritmo antiguo en pies descalzos». Y ese esprit, ese sentimiento, se desborda cuando empieza a comprender que está deseando elevarse, porque es un escritor al que las cosas le pasan de verdad y quiere renacer, volver a ser, puesto que le acaban de hacer un trasplante renal, algo que no hace explícito en el texto pero que ha dicho en los medios. Elevarse es, aquí, levantarse de la cama, elevar el espíritu, vivir, caminar, escribir. ¡Larga vida a un gran escritor!