Diseño cutre

El diseño es cultura, pero en casa del proyectista fino, trazo grueso. En la ciudad de València, oficialmente Capital Mundial del Diseño, mobiliario urbano cutre. Parece una condena. Una larga condena que empezó con las farolas de la innombrable alcaldesa y ahora se prolonga con las nuevas y chapuceras marquesinas de los autobuses. Habría que averiguar qué pecado ha cometido esta ciudad para reiteradamente y con gobiernos de distinto signo sufrir semejante y renovado castigo.

En tiempos de aquella señorona, la ciudad se llenó de farolas de «cuando Fernando VII usaba paletó» (bis) ... Daba igual que los edificios de esas calles hubieran sido construidos por lo menos un siglo después, porque en la València del siglo XXI su alcaldesa mentalmente seguía usando paletó y esta ciudad se iluminaba con las falsas farolas de Fernando VII. Los gabachos lo llaman arte «pompier», aquí, decimos cursi, o coent. Esas costosas y pesadas farolas con mástil de hierro fundido y fanales de plástico fino las hemos soportado durante años con responsable resignación y casi sin atrevernos a abrir la boca, por aquello de no hacer más gasto, económico y de CO2, que la cosa está que arde.

Hasta hace unos meses, en esta capital del mundo mundial del diseño, los autobuses urbanos tenían dos tipos de marquesinas. Unas, más antiguas, de metales tintados en tonos marrones, líneas curvas y metacrilato. Y otras, más modernas, de acero inoxidable, perfiles rectos y cristal. Lo (eco)lógico hubiera sido continuar sustituyendo, a medida que fueran desgastándose, las primeras por las segundas; más limpias, resistentes, leves y airosas.

Ahora han desembarcado las marquesinas caja de zapatos, casi completamente cerradas por el suelo, el techo y tres de sus cuatro costados. Sus pobres metales están tintados de un gris penoso. Los plásticos son de baja calidad y están llenas de toscos rebordes que ya empiezan a acumular mugre. Llamar marquesinas a esas casamatas es un eufemismo. A pesar del abuso del color rojo corporativo de la EMT, recuerdan a las marquesinas polacas de la época de la guerra fría, pues dan la impresión de estar diseñadas para resguardarse del viento polar de esas tierras. Ahora y aquí parecen un mastodóntico microondas en el que cocer a los ciudadanos que allí se agolpan en verano, o un gigantesco hervidero en el que incubar los virus que compartan en invierno.

El concejal Giuseppe Grezzi tiene que dar muchas explicaciones y no vale la propaganda barata de las «paradas inteligentes», porque los paneles electrónicos se adaptan de unas marquesinas a otras. No hay paradas inteligentes, hay ciudadanos informados y papanatas. No sé, llámenme ingenuo, pero igual los diseñadores de la Capital Mundial del Diseño tendrían que haber dicho algo.