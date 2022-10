El gran funeral

Entre tots els media events, els rituals lligats a la mort -amb els vetlatoris i els funerals al capdavant- han esdevingut, audímetre en mà, els millors actius de la moderna hiperindústria audiovisual. Els actes d’homenatge i comiat de la reina d’Anglaterra, Elisabet II, han estat una obra mestra del gènere. Un producte perfectament guionitzat, produït i distribuït al món sencer per cables i satèl·lits geoestacionaris gràcies al treball impecable de la BBC -la radiotelevisió pública de referència del món occidental. Un media event global, com correspon potser al darrer funeral imperial.

Des de la passió i el traspàs del Papa Joan Pau II, no havia produït un espectacle de contingut tan sofisticat i complex si ho mirem pels seus significats semiòtics i també semàntics. El missatge imperial i alhora ultraterrenal que s’ha llançat des de Londres als súbdits de la terra exigia la combinació tècnica perfecta de tots els subcodis del llenguatge televisiu, amb una locució continguda i l’administració dels silencis consegüents, música transcendent i unes coreografies protocol·làries sense lloc a la improvisació. Els tirs de càmera i els enquadraments de l’espai -amb els diferents interiors que s’hi succeïen durant la dotzena de dies que va durar l’esdeveniment, fins al lluïment turístic del trajecte Londres-Windsor- han superat l’efectisme de tots els programes «des de l’aire» que omplin les pantalles de les televisions que valoren el territori. La televisió, en contra de les visions benpensants, no reflecteix la realitat sinó que la crea a conveniència de part.

Al seu dia, l’agonia i mort de Joan Pau II van aconseguir, gràcies a la producció de Navarro Valls, un rècord d’audiència entre els targets religiosos. Al capdavall, l’església catòlica -i el cristianisme, en general- té el copyright de la litúrgia mortuòria: des de l’hort de les Oliveres fins al Vaticà i totes les parròquies escampades arreu del món gràcies a la creu i l’espasa. No debades tots els pobles tenen campanar i els seus tocs d’ofici encara representen un codi comunicatiu transmès en el substrat cultural de la civilització judeo-cristiana. Siga com vulga, el funeral d’Elisabet II ha superat de molt aquell esdeveniment potser perquè la reina era també la governadora suprema de l’església d’Anglaterra.

Finalment, la BBC i The Crown han coproduït el programa de televisió més llarg i complet de la neotelevisió transmèdia. Un programa dissenyat d’acord amb les idees més innovadores de la programació televisiva expressades pel gal·lès Raymond Williams: una graella entesa com un flux encadenat i no com slots inconnexos. Una mercaderia creada per aquesta indústria dita cultural potser a imatge i semblança d’El gran carnaval, la clàssica pel·lícula escrita, produïda i dirigida al 1951 pel mestre Billy Wilder.