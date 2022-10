Una pequeña tragedia cultural

Los argumentos basados en la cultura son contagiosos porque suelen manejar estereotipos. La razón es que a muchas personas les gusta rodearse de un cierto halo cultural y si, como suele suceder, no son muy agudas, entonces este se convierte en una coraza y toma de inmediato la forma de una serie de postulados tajantes. Lo normal es que los estereotipos culturales se nutran del narcisismo ombliguista de cada cual, de su pueblo, su familia y sus tradiciones. Pero también puede tratarse de estereotipos supuestamente universales, como los que proyecta la cultura globalizada, responsable de la comida basura que ingerimos con despreocupada irreflexividad o de los dinerales que pagamos cada curso para que a nuestros hijos les enseñen unas frasecillas en inglés en las extraescolares del colegio. Así seguimos, entre Herodes y Pilatos.

La verdadera cultura no consiste en algo que se exhibe, sino, al contrario, en algo que se vive íntimamente de manera natural. Por eso su privación traumática representa una verdadera tragedia. Es lo que me pasó el otro día cuando me enteré de que cerraba definitivamente la mercería de mi barrio porque no puede aguantar el acoso fiscal al que está sometida. No solo le pasa a ella, desde luego. Todos los autónomos están siendo laminados implacablemente: hornos, colmados, zapateros, paqueterías, talleres varios, en definitiva, los símbolos de nuestra forma de vida. La primera vez que viví en EE. UU. me llamaba la atención que resultase imposible acceder a los servicios de estos establecimientos fuera del shopping center. Bueno, pues ya lo hemos conseguido: nuestra vida cotidiana se ha convertido en un desierto como aquel. No solo se vive en un piso, también en una ciudad: por desgracia las nuestras, también València, están dejando de serlo.

Pero lo de la mercería me ha dolido especialmente por su misma insignificancia aparente. La regentan una señora y su hija y los clientes son fundamentalmente clientas. Tanto es así, que te sientes raro cuando entras a comprar algo en este universo femenino. Las voces son cadenciosas; lo que te muestran, delicado; los precios, irrisorios. Dan ganas de quedarte un buen rato y mecerte en su adormecedora suavidad. Ya no será posible: el nuevo Moloch del progreso (?) exige que le sacrifiquemos nuestra infancia, como el monstruo bíblico exigía la sangre de los niños. ¿Y luego qué? Tanto se nos llena la boca del estúpido vocablo sostenibilidad que al final estaremos vacíos y no seremos sostenibles, seremos simplemente invisibles. Pero nuestras autoridades no se enteran de nada: ya verán como en las campañas electorales que se avecinan se les llenará la boca de patrimonios culturales que dicen que van a proteger. Lamentablemente, para entonces, nuestra mercería albergará alguna franquicia o un bar.