Un any i tres mesos

Ara no recorde qui va dir que els bons autors son aquells que, en llegir-los, et fan petits com a escriptor i grans com a lector. Fa dies que conviuen amb mi els versos que conformen el darrer llibre de poemes de Luis García Montero, un recorregut de poc més d’un any en què el poeta evoca l’itinerari d’una devastació íntima, el dolor per una pèrdua que, tanmateix -i malgrat tot-, es converteix en una mena de negociació amb la felicitat.

Explicava Auden que quan llegia un poema sempre pensava en dues qüestions: una de caràcter tècnic i l’altra de caràcter ètic. Es preguntava, en la primera, com funciona instrumentalment el poema com a artefacte artístic, com es resolia formalment. I la segona: quin tipus de persona hi ha darrere dels versos que ha escrit. És a dir: quina classe d’ésser habita el poema. En aquest cas, la veu que prové d’aquests poemes és la d’algú que manté una forma ferma, íntegra, de ser i d’estar al món; un compromís total amb la memòria personal i la bellesa col·lectiva. Possiblement Un año y tres meses quedarà com una de les obres poètiques més importants i commovedores dels nostres dies. Però hi ha en ella qüestions que van més enllà de l’amor i les seues negociacions. Poques vegades s’ha tractat, en poesia, el difícil tema de les cures als malalts (i encara menys, per part d’homes), la soledat del que s’hi queda i viu amb resistència i lucidesa el procés que va des dels diagnòstics fins al buit. Que és el trànsit d’un temps en el que al poeta, en aquets cas, no li ixen els comptes. Mai s’aprèn del tot, com diu, a sumar i a restar; una suma senzilla en el verb perdre. I en aquest trajecte del dolor, la ciutat es presenta sempre com a escenari i alhora còmplice. Els carrers, les converses, el trànsit i les barres dels bars esdevenen una llarga conversació, la correspondència d’una ciutat que és testimoni principal d’una història d’amor i amb la que s’estableix una dialèctica que es manté intacta a través de la memòria dels espais. Elizabeth Bishop ens va ensenyar que perdre era un art, i que requeria tot un aprenentatge. És, aquesta obra, una forma estranya de victòria, una última alenada de felicitat que canta els gestos més senzills i diaris malgrat transcórrer en un escenari devastador. Perquè com diu el poeta, enfonsar-se és una forma de fermesa per començar de nou una vida diferent amb el mateix amor de sempre. Poemes de la pèrdua que són, malgrat tot, un triomf. Perquè només és capaç de perdre aquell qui prèviament ha guanyat.