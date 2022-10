La conciencia social del grupo ZERO en el IVAM

Pinturas bidimensionales, carteles y esculturas experimentales trasladadas a un espacio tridimensional, dividido en cinco salas del IVAM, componen la mayor exposición dedicada al Grupo ZERO en nuestro país. Su comisario es Bartomeu Marí, quien, junto a la directora del centro, Nuria Enguita, ha decidido recuperar las vanguardias en la muestra titulada «Lejos del vacío: ZERO y el arte de posguerra en Europa», inaugurada recientemente y visitable hasta el 12 de febrero de 2023.

La muestra da cuenta de la gran variedad de medios, géneros y temáticas que eclosionaron tras la Segunda Guerra Mundial gracias a los artistas menos remilgados, comprometidos con democratizar el acceso al arte y a la cultura, dejando atrás una vieja postura elitista. El arte ya no podía ser para unos pocos, ni enrocarse en discursos para intelectuales, por el contrario, suponía una valiosa herramienta para cierta divulgación cultural. De hecho, en esta exposición la parte educativa tiene especial peso frente a otros proyectos como el de Galería Villa Merkel en Esslingen, comisariado por el historiador de arte Renate Wiehager en los 90 del siglo pasado o el que el Museo Kunstpalast en Düsseldorf presentó durante 2006.

Incluso cuando el Martin-Gropius-Bau de Berlín mostró la tradición del movimiento ZERO por artistas cercanos a sus protagonistas y expertos en el colectivo, en marzo de 2015, el foco se puso en analizar las piezas de 1957 a 1967. La comparativa con el presente y los paralelismos con la época que vivimos supongo que no tenían cabida hace unos años. Sin embargo ahora son completamente pertinentes. Articulados en tiempo, espacio, colores, texturas, luz y vibración, los elementos de la muestra del IVAM, en gran medida obtenidos de su propia colección, se exhiben de un modo muy particular.

Su montaje expositivo recuerda al de la retrospectiva Richard Hamilton producida por la Tate de Londres durante 2014 y comisariada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por Vicente Todolí y Paul Schimmel a finales de ese año. Para la ocasión se emplearon estructuras aparentemente metálicas y colgantes como materia de experimentación plástica. Vemos ahora ese estilo de montaje, con fotos y televisores incrustados en la estructura creada para no pasar desapercibida. Vitrinas, peanas a juego y obras que investigar siendo rodeadas, instan a la interacción del espectador a la par que nos llevan a reflexionar sobre las relaciones entre visión y movimiento.

De igual manera que con Hamilton, el grupo ZERO, integrado por Heinz Mack, Otto Piene y Gunter Uecker, consigue que el público no se centre en el contenido temático, sino en la estructura expositiva que guía su mirada. Los paneles de metacrilato generan reflejos y llevan a fantasear con espacios indeterminados en los que documentos intervenidos claman por la concienciación social y el rechazo a las guerras. Al exceso de la gestualidad expresiva opusieron estrategias creativas que recuerdan la investigación científica o la alquimia. Siguiendo los experimentos con luz y las formas de la ingeniería iniciados por Moholy-Nagy o los Constructivistas rusos, llevaron la práctica del arte de vanguardia hacia el entusiasmo por la ciencia como motor de progreso.

Destaca la obra de Lucio Fontana, a quien desde ZERO reconocieron como padre espiritual de sus ideas clave, prendiendo la luz entre las sombras. Ese destello invita al público a avanzar por las salas, en las que también disfrutaremos de rincones minimalistas. Pero la exposición no termina en el museo. Se trata de algo más complejo.

El catálogo que acompaña la muestra se ha concebido como una compilación de textos de artistas implicados en los debates que genera, ilustrados con fotografías de obras de la exposición y una amplia selección de documentos y material gráfico que mantenga vivo el proyecto. Así, los ejercicios didácticos en torno al mismo continuarán siendo factibles a partir del libro, una extensión que completa el proyecto y arroja luz sobre un colectivo al que repensar.