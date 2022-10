Literatura ortodòntica

De vegades les dents apareixen com a metàfora del creixement físic i intel·lectual. No ho dic només pels queixals, perquè a més d’un o d’una que fan tombs públics per la vida no tenen encara els de l’enteniment. No és el cas de Lana Bastašić, Premi de Literatura de la Unió Europea 2020. Després de perseguir llebres simbòliques en un frenètic viatge de Mostar a Viena, torna l’escriptora d’origen iugoslau -nascuda a Croàcia, emigrada a Bòsnia i de cultura sèrbia- amb Dents de llet (Periscopi en català/ Sexto Piso en castellà), un recull de contes sobre la infantessa i la dificultat de créixer en una societat sexista i patriarcal. La traducció, tant al català com al castellà, és de Pau Sanchis Ferrer, la connexió valenciana amb la literatura serbocroata. Lana Bastašić és una de les veus balcàniques més fresques i personals del moment.

Però aquesta escriptora no és l’única que ha escrit un llibre sota la síndrome del Ratoncito Pérez. Ignacio Martínez de Pisón ens va commoure fa anys amb Dientes de Leche (Seix Barral), la història de tres generacions d’una família des de la Guerra Civil fins als anys 80. Ací les dents de llets es relacionen amb el creixement i el feixisme quotidià. Una novel·la que cal rellegir ara que portem sobre el cap l’espasa de Damocles amb el feix romà gravat.

Una bona dentadura és fonamental en la vida. Que li ho diguen a Zadie Smith que ens va ensenyar com d’important era tenir Dents blanques (La Magrana en català/ Salamandra en castellà) per als ciutadans britànics descendents de les excolònies, al Londres multiracial de finals del segle XX. Tot un clàssic modern que ens parla del desarrelament, de la supervivència dels desposseïts i de la identitat -res de futbol cap amunt ni de l’esmorzar versió fries and chips cap avall-. Un missatge que fem nostre ara que tot és multiracial, amb Brexit i sense Brexit, però amb guerres, interessos econòmics, misèria i migracions. ¿Us heu adonat que els pobres estan mellats o tenen mala dentadura? No hi ha major ironia que la dita «Déu dona pa a qui no té dents».

Però és obvi que qui no té dents acaba comprant-se una dentadura postissa, fixa o no, si la butxaca i el crèdit ho permeten. La icona literària de les dentadures postisses la va signar Andreu Martín. Prótesis, reeditada per Tres Puntos Ediciones, no sols és un dels millors llibres de l’autor de Flanagan, sinò una de les grans novel·les negres espanyoles dels últims 50 anys. La història del Migue, el Dientes per obra i gràcia de la brutalitat d’un policia, és de les que et corquen el cervell. Vicente Aranda va convertir el Migue en Fanny Pelopaja. La pel·lícula no va convèncer Andreu Martín, però ja sabeu que els desacords entre escriptors i directors de cinema són un clàssic. La seqüència que Fanny Cottençon es lleva la dentadura postissa i la posa dins d’un got d’aigua és memorable, encara que servidor prefereix quan Fanny es trau la pistola d’una certa part. Ho lamente per les actuals defensores i defensors del Codi Hays.

Si parlem de mastegar i de menjar, no hem d’oblidar Gabriel Ferrater, de qui enguany celebrem el seu centenari. Menja’t una cama junt a Da nuces pueris, Teoria dels cossos i altres poemes solts formen Les dones i els dies, reeditat per Edicions 62 a cura de Jordi Cornudella. Per favor, deixem de pontificar sobre Ferrater i passem a la praxi: llegim-lo. Això si, devorem les seues obres, res de solapes de llibres. Ja sabeu que hi ha molt d’intel·lectualet de solapa i contracoberta. Algun apareix en un dietari insolent. Sempre he dit que els dietaris són com els espills.

Acabe aquest recorregut de literatura ortodòntica parlant de mossos -que no trossos- i d’una novel·la gràfica: Morder la manzana. (Planeta de Agostini). El 2018 l’actriu Leticia Dolera va escriure aquest llibre on contava algunes experiències masclistes que havia patit i les raons que l’havien convertit en feminista. Enguany Raquel Riba Rossy, la de Lola Vendetta, l’ha il·lustrat per a recordar-nos gràficament un missatge universal: per molt bona dentadura que tinguem i per molt atractives que ens resulten les pomes de la serp de l’arbre del Bé i del Mal i les de la bruixa de la Blancaneus, mai s’han de mossegar perquè després passa el que passa. En la vida hi ha moltes altres coses bones per a mossegar, amb dents o sense dents, amb enteniment o no.