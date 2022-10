Los libros son como paisajes: los hay reales e imaginarios, espirituales y físicos, ordenados y caóticos, exteriores e interiorizados. Los hay de todo tipo, pero todos ellos tienen algo en común: nos abren y se nos abren; nos abren al abrirse y se abren cuando los convertimos en cosmos, en mundo, en visión. Pureza Canelo, la más rigurosa y autoexigente de nuestros creadores, nos muestra el suyo último, continuación y culminación de su Oeste anterior. Y lo hace desde un juego de espejos: de dos espejos múltiples, que denomina «Pizarra» y «Celeste», en torno a los cuales articula un lirismo de investigación, en el que el blanco rebota hacia lo oscuro, y el espacio, estrellado o no, se convierte en luz o en noche iluminada, en un viaje «hacia lo invisible», en el que yo poético se siente engullido por todo lo creado. Plástica y conceptual, concreta y abstracta, metafísica y minimalista, propone una nueva idea de poema, basado en la economía del lenguaje y la intensidad de la tensión: una epopeya única, que sólo ella podría escribir, porque es «una mujer/en escritura» y una escritura que, al escribirse, se hace mujer. Poesía sin concesión alguna, empeñada en lo imposible, pronunciada y sentida a manera de enigma, muy próxima a lo oracular y sustentada en una sólida y singularísima poética, que puede emparentarse con la de Novalis y que sólo con el pensamiento poético de Huidobro se podría comparar: sobre todo, con lo que el chileno llamaba poema creado, «en el que cada cada parte constitutiva, y todo el conjunto, muestra un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de cualquier otra realidad que no sea la propia». Pureza Canelo la llama «escritura/a nimbo» y podría llamarse «a limbo» también, porque su espacio es todos y ninguno, y su centro se encuentra en todas partes: «Una escritura/ sobrevuela/ lo que el Universo/ ignora de sí/ e ignora de ella misma» que se vuelve signo en su «acontecer/en fuga». Como Valéry, que escribía en los momentos anteriores a la aurora , Pureza Canelo escribe «en alba/cuando hace el pan/la especie humana». Como Juan Gil-Albert, se crece en lo que Guillermo Carnero definió como «poética del desasimiento» y, como Antonio Machado y Azorín, opta por una extrema sobriedad expresiva en la que esculpe y recoge los «lugares /de asombro» que creyó en su ser. De ahí su conciencia vigilante, atenta a la «transmutación», que no excluye sino que mantiene lo más profundo autobiográfico: «Ofrece /los ojos/ al río de tu infancia/ que no engaña» porque sabe que «La intemperie/ humana/ no tiene límite/ ni redención» y lo que existe, lo que hay, lo que habrá es «la inmensidad/ sin nosotros». Por eso no se permite la «confesión directa» y prohíbe tanto lo convencional como «el prosaísmo/en vuelo». Todo cuanto no es alta poesía está excluido aquí: aspira a lo indecible y ello le obliga a apartarse tanto de la escritura de la inteligencia como de la escritura del corazón. Lo que la sitúa en una instancia de discurso póstumo en el que habla desde «la inexistencia», que es desde donde siempre se debiera hablar. Quien como Ulises - y antes que Valente- se supo nadie ha dado todavía una nueva vuelta de tuerca a su inconfundible voz y su «pozo/ sube/ a cielo/ como lo hacía/ reflejado/ en su fondo». En su poesía se escucha la respiración de las palabras que forman el poema como si fueran sólo instantes de conciencia convertidos en gotas de luz.