Revoltats, encoberts i sangoneres

La vida va com va i, sent estudiant a Madrid, vaig llegir dos llibres de Joan Fuster traduïts al castellà. Un d’ells era Heretgies, revoltes i sermons (1968). Un títol més insolent que el circumspecte Rebeldes y heterodoxos que encapçalava la versió castellana editada per Ariel, si no recorde mal.

Els historiadors hauran completat en els darrers quaranta anys el quadre de les Germanies o afegit detalls sobre les conspiracions en la Cort virreinal de València i la qüestió dels moriscos, però Fuster reclama des del principi el privilegi –un privilegi guanyat en bona llei– de fer amenes excursions per les rames col·laterals d’un assumpte: el plaer d’escriure, la felicitat de l’estil.

Buscant un model de revolta

Confesse que un llibre com En pos del milenio de Norman Cohn m’ha trasbalsat com no pot ser d’una altra manera quan descobreixes que centenars de revoltes al llarg dels segles s’ajusten a un patró, sociològic, diguem-ne, i també polític i fins i tot mitològic. I aleshores he tornat a llegir, per segona vegada en un any, Heretges, revoltes i sermons per tal d’esbrinar com d’ heterodoxa va ser la Germania valenciana i mallorquina i allà al fons, els comuners castellans revoltats.

Junt a un moderat ús de l’esquema materialista i la circumstància política del moment, els agermanats breguen per una república «a la italiana» i volen ser, de majors, Venècia, Gènova o Pisa. No hi veig una violència extrema (cosa que sí s’esdevé en altres aldarulls similars a tota Europa) i la idea democràtica no inclou repartiment de terres, senyalament dels dignataris eclesiàstics com a gentola o altres exigències més radicals.

Ho duia com un gojós secret

La impressió final dels episodis de la Germania em fa pensar que Fuster ja tenia molt present la vena profètica i mil·lenarista dels agermanats, des del principi, però que no pensava excedir algunes referències concretes, sobre tot pel plaer d’anar destapant motivacions d’uns i d’altres, amb un material verament «fulletonesc» (l’adjectiu és seu), la qual cosa fa més amè el trànsit per uns episodis de tota manera sagnants, però que poden incloure algun retrat afectuós del líder agermanat Joan Llorens o l’odi a certes corts renaixentistes on exercien «una camarilla de barruts i sangoneres encapçalats pel barrut i sangonera de Bernat Metge, conegut humanista».

Només la traca final serà reservada per a l’Encobert, el personatge que més s’assimilaria a la imatge d’un revolucionari mil·lenarista. Amb el permís de Francesc Eiximenis que prepara el terreny.

Una fruita tardana

Diuen que les fruites de la tardor són més saboroses, però en matèria de revoltes no tinc tan clar el criteri. Fuster no es priva d’assenyalar el caràcter medievalitzant de les Germanies, la seua condició en certa manera nostàlgica. És l’hora dels estats nacionals poderosos i dels prínceps llatinistes (o quasi).

Les revoltes mil·lenaristes europees ja han deixat enrere el seu moment de més sorollosa presència. Continuen aquí i allà i generen promocions senceres i tardanes d’anarquistes místics, però el seu moment ja ha passat. Inconsistència original? No m’atreveix a dir-ho, però està clar que les Creuades dels Xiquets, les processons de flagel·lants i altres expansions del deliri religiós ja han desaparegut de grans parcel·les del mapa.

Només resta el programa conegut de les Germanies que, almenys en boca dels seus dirigents més mesurats, no pot ser tractat de radical. Es clar que quan els comuners castellans reclamen idèntics drets polítics per a tots els súbdits de la Corona, «unes lleis ben donades», els conspicus portaveus de la noblesa, davant el perill que els posen a treballar, s’afanyen a resumir les proclames agermanades o comuneres de «monstruosa amalgama de heréticas simplezas».

Jueus i gentils

En la tradició judeocristiana sempre n’hi ha un front profètic que va, salvant totes les distàncies que calguen, de Daniel o Jeremies als misteris dels pastorets de Fàtima.

L’Encobert es inclòs de ple dret en la nòmina jueva i no sóc un especialista per a dictaminar si Fuster exagera la nota. I en la persona de l’Encobert coincideixen alguns trets que acompanyen a les figures principals de les revoltes mil·lenaristes com ara que el predicador –el mateix Encobert– ha estat durant molts anys tingut per un ermità molt sant. O la reivindicació d’un llinatge reial arruïnat per les maniobres de la família Mendoza, nobles d’armes i prínceps de l’ Església: en la definició dels arquetips conta ben poc que tinguen o no realitat històrica i no es exigible la precisió del retrat perquè no tenen a un pintor de càmera per a immortalitzar l’estat major de la revolta.

Sobre la «feblesa d’origen» que he assenyalat con un tret característic de la Germania, he de dir que tampoc no tingueren sort amb el teòric. Francesc Eiximenis era un menoret franciscà que marcà el 1400 com l´any en que desapareixerien les cases reals –excepte la de França– i el món seria un mosaic de comunes a l’estil italià, un pronòstic que no havia de fer massa feliç al titular de la Corona d’Aragó. El cas és que a l’altura del 1520, en plena Germania, les filigranes esotèriques i astrològiques, estarien ja massa sacsejades però no és pot descartar que l’esperança d’emancipació fora tan il·lusòria i tan poderosa con abans. Com ara.