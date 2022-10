El humor y las listas

Me da la impresión de que a los españoles no les gustan demasiado las listas, en especial si no figuran en ellas o si no son quienes las han elaborado.

Dejando aparte el hecho de que en la actualidad resulta casi infinito el número de individuos dispuestos a indignarse por cualquier cosa, creo que las listas irritan a la población patria como pocos asuntos. Si uno no está en ellas, se entienden como una ofensa íntima, generan la llamada «urticaria censal», también conocida como «prurito estadístico», porque a los españoles, para qué mentir, les gusta estar en las listas, incluso en las malas, y consideran que su ausencia constituye una afrenta de naturaleza cósmica. Por lo que a mí respecta, he dicho muchas veces que me encanta confeccionar listas, y que son el sistema filosófico de quienes no tenemos sistema ni somos filósofos. Siempre me han parecido una forma de domesticar el mundo, de hacérnoslo más cercano, más a nuestra medida. Todo lo que está en lista se beneficia del orden, y la ilusión del orden nos libra del caos, al menos durante el breve tiempo en que dura la lectura de la lista. Las hago de todo: de la compra, de cosas por hacer, de libros por comprar, de libros por leer, de libros por escribir, de títulos posibles, de viajes imprescindibles, de restaurantes, de hoteles, de regalos, de aborrecimientos, de devociones. Sueño con escribir un libro de listas comentadas, en donde explique la necesidad privada de mis listados inútiles. Porque toda lista significa en el fondo una broma, ya que la única lista verdadera sería el catálogo absoluto del universo. Sólo hay una cosa más absurda que el hecho de confeccionar una lista, y es el acto de tomársela en serio. En el mundo literario, somos proclives a la elaboración de listas: los libros del año, los autores del siglo, las escritoras preteridas, las novelas que leer antes de morir, los poetas que uno no puede perderse, los ensayos que te cambiarán la vida. Las listas son también una manera de optimismo: la ilusión de que todo es abarcable y de que somos capaces de abarcarlo. Para aplacar la cólera del español ante su disconformidad esencial con respecto a las listas ajenas, recomiendo elaborar las propias. No hay nada más satisfactorio que la ceremonia de ordenar la realidad como nos venga en gana, de elevar nuestro capricho a la condición de ciencia infalible, de convertir nuestro criterio -tan absurdo como cualquier otro- en ley inapelable. De manera que acojámonos al sabio refrán oriental que advertía: En listas te veas, y que tú las hagas.