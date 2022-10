Memoria de una vida

El cuento es un género literario que me apasiona, la razón es sencilla: en un relato corto prevalece lo esencial, lo importante de aquello que se desea transmitir. El escritor, al tener que ser conciso, se obliga a dar lo mejor de si. Por eso quise leer Mientras estamos muertos de José Ovejero, que ya ha publicado anteriormente otros cuentos, poesía, ensayos y novela. Y que posee entre muchos premios, el Anagrama de ensayo (La ética de la crueldad, 2012) y el Alfaguara de novela (La invención del amor, 2013).

En esta nueva obra, nos propone un viaje al pasado en el que lo autobiográfico y la ficción se unen para contar la historia de una familia de clase obrera que va progresando en los años posteriores a la dictadura franquista. El hijo, experto en fugas, como todos los animales con los que crece, narra la vida familiar a veces como historia de terror y otras como comedia. A lo largo de los dieciséis relatos que componen el libro se nos habla de violencia, de bullying escolar, de tensiones familiares, de problemas sociales y de literatura; temas que al final, vienen a ser el reflejo de una época y una sociedad.

Son tiempos en los que la autoridad de un padre no se cuestiona y se crece con rencor hacia esa figura paterna que no se llega a conocer nunca. En los que el esfuerzo y trabajo harán evolucionar a una familia hacia lugares mejores: casa con jardín, viajes y estudios de los hijos. Aunque a pesar de todo, el narrador-protagonista, cargará siempre con el peso de esa infancia de barrio que marcó su futuro.

Cada relato supone una sacudida emocional y una dura realidad que cualquiera de nosotros o de nuestro entorno pudo haber vivido, porque el autor, convierte sus textos en espacios comunes para todos. No importa que le haya ocurrido de verdad o que sea fantasía, el lector se hará eco y asumirá algunas de esas experiencias como propias. Y así lo expresa:

«No es posible escribir una obra autobiográfica sin hablar de lo que sucede alrededor, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor nos sucede a nosotros.»

La memoria es el hilo conductor que enlaza las historias que integran la estructura, de este modo, los cuentos están situados por orden cronológico conforme el protagonista ha ido cambiando con el paso del tiempo: infancia, juventud y madurez. En el primer relato, es un niño el que nos habla desde su punto de vista y en el último, lo hace el adulto que no olvida. He aquí, la memoria de una vida, principio y final. El circulo se cierra.

Aquí conviene citar las primeras frases de García Márquez de su obra Vivir para contarla: «La vida no es lo que uno vivió, si no lo que uno recuerda y cómo lo recuerda.»

Así, desde el recuerdo, el autor se abre al lector y muestra con contundencia sus sentimientos: rabia y dolor, añoranza y ternura. Como en el relato «Matar a un perro», donde se llega a percibir la impotencia y el miedo de un niño ante su padre o en «Agfa Synchro Box», en el que desprende cierta añoranza y ternura hacia la familia. Pero también, hay lugar para el amor, como en «Do you love me? (LIKE I LOVE YOU)», un cuento intimo muy bello.

Mientras estamos muertos es un libro que remueve conciencias y abre corazones, escrito con una fuerza narrativa que no tiene límites, donde es posible recrearse o perderse, puesto que, finalmente, la obra va de la vida, la que tuvimos y la que proyectábamos tener, con sus luces y con sus sombras. Dediquemos tiempo a su lectura, será una de las mejores cosas que podemos hacer mientras estamos vivos.