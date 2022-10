Sergio Arlandis (València, 1976) es uno de nuestros mejores teóricos de la literatura, uno de los más profundos conocedores de las obras de Vicente Aleixandre y de Francisco Brines, un brillante profesor y un reconocido poeta. Autor de una serie de libros como Cuando solo queda el silencio (1999), Caso perdido (2009), XXVII Premio Vicente Gaos, Contexturas (2013), Desorden (2015) e (In)verso (2017), Arlandis ha ido recorriendo diferentes etapas de escritura que culminan ahora en Entre la luz y el tacto, que tanto Luis Alberto de Cuenca como yo no dudamos en afirmar que es su mejor libro por la calidad de la materia poética que lo informa, la solución formal dada a los numerosos poemas que lo integran, y, sobre todo, por haber alcanzado aquí una voz únicamente suya, que apuntaba ya en sus libros anteriores, en los que tematizaba una experiencia generacional tan extendida como el desengaño, que afecta y define a quienes, bien formados y con abundantes publicaciones, no encontraron trabajo en nuestro país y tuvieron que emigrar e impartir clase en universidades extranjeras. Su poema «Enjoy te silence» alude a ello y desarrolla, desde la reflexión, lo que él mismo antes había tematizado como denuncia. Pero lo llamativo en este nuevo libro suyo no es aquello que remite a su obra poética anterior sino lo que innova y el modo en que la supera, poniéndose así la cabeza de una generación a la que por propio derecho representa. Amparado en significativas citas de Octavio Paz y de César Simón, Arlandis acota un territorio en el que se desprende de los símbolos y motivos, el tipo de verso y la idea de poema antes trabajados y opta por un espacio virgen, en el que la economía de lenguaje domina la expresión y en el que, aunque no faltan varios poemas largos, muy bien desarrollados y con un uso magistral del encabalgamiento, el rasgo distintivo común que determina la estructura poemática es la condensación de los significantes, llevados, como quería Pound, al máximo de sus posibilidades. «Casi un dibujo de Ramón Gaya», el poema con el que el libro se abre, marca ya la pauta de lo que va a venir: frase nominal y parataxis sirviendo de cauce a lo que Valente denomina «el corto decir». Eso y la fractura contrapuntística de tiempos o instantes que se contraponen-como en «Crimen»- o construcciones muy próximas al hai-ku -como en «Vigilia» -o dísticos admirables -como en «Un deseo»- o sorpresas similares a las creadas por la greguería -como en «Ventisca»- o versos tan plásticos como los dos primeros de «Ennui» («El cigarrillo deja un alambre de humo,/un disparo hacia el cielo»), o la reconvención casi epifonemática («Haz de tanto vacío un lugar nuevo»). En Entre la luz y el tacto hay poemas tan redondos como «Despertador», «Celebración de la memoria», «Húmeda tierra», el intensísimo «Oráculo», «Resistencia», «Fábula», «Romero», «Herencia», «El Surar», «Mudanza» -en el que destacan como ónfalos los versos «Como un viejo conjuro me repito/que ya no volveré a ver la vida por esta ventana/que ahora cierro/ despacio,/lo mismo que un telón»)-, «Coincidencias», tan cinematográfico, o «Insistencia en la duda», uno de los mejores poemas de este libro en sí ya excelente y excepcional. Sergio Arlandis se ha reconciliado aquí con la vida y consigo mismo; ha aprendido -como explica en «Piedras»- que hay un sistema defensivo en la piedad, y que vivir consiste en ir hacia lugares que aún no existen. Y ha alcanzado así la cima de su lírica: al menos hasta hoy, abriendo a la vez una sólida vía hacia el mañana.