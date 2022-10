Tot el que ha volgut saber sobre Wattpad, però mai no ha gosat a preguntar

WATTPAD

• Aquesta plataforma online, creada el 2006, compta actualment amb noranta-quatre milions d’usuaris mensuals en tot el món, principalment dones centennials. Disposa de textos en cinquanta idiomes i permet publicar i llegir gratuïtament relats, poemes i articles, encara que també té una modalitat de pagament. El gènere més habitual a la xarxa és el romàntic, seguit del fantàstic i el terror. Dominen els textos en anglès i, en segon lloc, els escrits en espanyol. El català compta amb una petita secció.

TRENCAR TÒPICS

• Wattpad està trencant tòpics sobre l’hàbit lector dels joves. L’escriptora i poeta Margaret Atwood, autora d’El conte de la serventa, va publicar el 2012 un article d’opinió en The Guardian on explicava com Wattpad i internet ajudaven a una millor alfabetització. Cristián Olivé, autor de Profes rebeldes: El reto de educar a partir de la realidad de los jóvenes, també és un gran defensor de la xarxa i anima a no menysprear-la simplement perquè la utilitzen els joves per a llegir.

PUBLICACIÓ EN PAPER

• Les grans editorials estan apostant fort per aquest tipus de literatura testada a internet. Penguin Random House té el segell Montena i Planeta el Crossbook. Anna Todd, Mercedes Ron o Ariana Godoy són algunes de les autores que han passat de l’online al paper i han acabat convertides en fenòmens editorials.

NETFLIX

• Algunes de les històries publicades a Wattpad s’han convertit en sèries de Netflix, com After, d’Anna Todd, i A través de mi ventana, d’Ariana Godoy, que va aconseguir més cent setanta-set milions de lectures en la xarxa.

SUPERAR UN MILIÓ DE LECTORS

• Autors com Javier Castillo, Juan Gómez-Jurado, Blue Jeans o els valencians Alice Kellen, Elisabeth Benavent, Eloy Moreno i Blas Ruiz començaren publicant online. Ara estan professionalitzats i alguns d’ells han superat el milió de lectors en paper. Alice Kellen ha entrat en el mercat nord-americà de la mà de Sourcebooks, una de les vint editorials més importants dels EUA.

JOANA MARCÚS

• Aquesta mallorquina, animada pels seus professors, va començar a Wattpad amb només tretze anys. Ara, amb vint-i-dos, estudia Psicologia a Palma, ha guanyat dos premis Wattys i és tot un fenomen de vendes en paper. La seua Trilogia del foc també ha aparegut en català. Com deia Joan Fuster, «allò que siga el poble serà la llengua, o viceversa, allò que siga la llengua serà el poble. La identificació resulta ineludible».

TRILOGIES

• Aquest sistema és el més utilitzat en paper. El recurs no és nou. Molts títols de gènere fantàstic, com El senyor dels anells de J.R.R. Tolkien, Els jocs de la fam de Suzanne Collins o La Fundació d’Isaac Asimov, n’han fet ús d’ell. També el trobem en novel·les policíaques per adults com la Trilogia de Batzán de Dolores Redondo, La novia gitana de Carmen Mola, i Reina roja de Juan Gómez-Jurado. Comercialment la fórmula és molt rendible per a les editorials. A més, els lectors també són essers fagocitadors de sèries audiovisuals. Borgen i House of cards han fet evolucionar l’homo sapiens a l’homo serere. En llatí, serere significa encadenar. Som uns nous Prometeus encadenats al sofà i una àguila en forma de quarta temporada ens menja el fetge.

L’ESCOLA

•Encara que els docents no solen prescriure la lectura a la xarxa ni aquests tipus de llibres, els estudiants d’ESO i batxillerat els devoren. Caldria analitzar les lectures que recomana l’escola i per què. També caldria reflexionar sobre la lectura i els adolescents, per què lligen gèneres i formats que els canals literaris oficials contemplen poc o no contemplen, de vegades per prejudicis generacionals.

CODA

• No menyspreem aquest tipus de literatura. Llevem-nos del cap els prejudicis contra allò que utilitzen els joves i té èxit. Com deia Joan Fuster -Joan Fuster sempre és la mesura de totes les coses-, «la primera obligació d’un escriptor és fer-se llegir». Alguns apòstates ja han caigut del cavall, com Sant Pau, i estan fent investigacions acadèmiques sobre el tema. A més, alguna cosa es mou quan els guanyadors d’un premi literari es declaren usuaris de les plataformes, Juan Cruz s’interessa per Alice Kellen, i les temàtiques que tracten els joves autors de Wattpad són, en alguns casos, tan agosarades que la literatura d’adults no les somia ni de lluny. En fi, avís als navegants.