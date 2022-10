En Frankfurt se ha puesto el sol

El título de esta columna remeda el de un drama del escritor catalán Eduardo Marquina, En Flandes se ha puesto el sol (1909), que trata de un capitán de los tercios, casado con una mujer belga, que se quedó a vivir en Flandes tras la derrota del imperio español. Es una obra modernista bien concebida estilísticamente, pero que se ha representado muy pocas veces porque el mensaje político que encierra es ambiguo y, por lo tanto, incómodo: el protagonista se debate entre dos formas de nacionalismo, el de dónde se nace y el de dónde se vive, y no logra conciliarlas, pues ya se sabe que el nacionalismo es como las religiones, para los adeptos la verdadera solo puede ser la suya.

Se preguntarán que qué tiene que ver esto con Frankfurt. Pues miren, su feria del libro, el foro más importante de exhibición y negocio cultural de Europa, tuvo a España como país invitado en 1991, luego a la cultura catalana en 2007 y, ahora, otra vez a España en octubre de 2022. Parecía lógico que, en vísperas de los fastos del 92, Europa acogiese a la nueva y pujante democracia, cuyo centro editorial estaba a la sazón en Barcelona. Años después, cuando ya se hallaba en plena efervescencia el alzamiento ideológico que conduciría al procés, los europeos se interesaron por la cultura que lo sustentaba. Y ahora que las aguas se han aquietado, vuelve a invitarse a España bajo un epígrafe que, a fuerza de sonoridad, me parece que no dice nada: Creatividad / Desbordante. Sin embargo la sombra del pasado es alargada. ¿Qué habrá pensado Jürgen Boss, el presidente de la feria de Frankfurt, al oír en las distintas presentaciones del evento que todo es estupendo y que vivimos en el mejor de los mundos? En 2007 hubo tensiones porque no se consideró que los autores catalanes que escriben en español fueran tan miembros del grupo como los que lo hacen en catalán y, finalmente, los Marsé y los Mendoza plantaron a la feria. En 2022, afortunadamente, ha habido muchos autores catalanes pero … no me consta que hayan intervenido en catalán. Y eso que Elvira Marco, la comisaria del proyecto, afirmaba en una entrevista en La Vanguardia que «vamos a mostrar la literatura en todas nuestras lenguas».

Me acomete la misma melancolía que a Acuña, el protagonista de Marquina. Creo que tenemos un problema que estamos alargando indefinidamente con la táctica del avestruz. Lo diré con crudeza: el español es la lengua común y, además, la segunda de Occidente. Punto. El catalán, el gallego y el vasco son tan lenguas de todos los españoles como la común. Punto. A ver quién le pone el cascabel a este gato.