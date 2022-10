La violencia de lo indecible

«Todo vuelve a empezar,

indefinidamente»

ANNIE ERNAUX

Los armarios vacíos

«Está sentado en el asiento de madera blanca del váter, la puerta se ha quedado entreabierta, tiene una erección. Riendo para sus adentros, saca de su envoltorio una loncha de jamón york que han comprado en el supermercado del pueblo y se la coloca sobre el sexo. Ella está en el pasillo, acaba de salir del cuarto de baño, camina, toma la dirección del dormitorio para ir a vestirse, él la llama, le dice que empuje la puerta». Así comienza Una semana de vacaciones, la novela de Christine Angot publicada aquí en 2014. Quien está sentado en la taza del váter es el padre. La que lo mira desde el pasillo antes de ir a vestirse en su habitación es la hija. El padre pregunta: «¿Has desayunado esta mañana? ¿No tienes hambre? ¿Quieres un poco de jamón?». La respuesta…

En 1999 la escritora francesa había publicado su primera novela: El incesto. Tendrían que pasar muchos años hasta llegar a la trilogía sobre ese mismo asunto que ha causado, en cada aparición, un cierto escándalo en Francia. Contar lo indecible. De eso se trata. Lo que se oculta en los pliegues de los secretos familiares. Lo que en el espacio público se mira de reojo o se escucha como un eco que se pierde finalmente antes de llegar a su destino. Y cuando has decidido que sí, que has de escribir sobre lo que casi nadie va a entender o a no querer entenderlo, te asalta la incertidumbre: ¿cómo demonios escribir sobre lo que no se dice, sobre lo que forma parte del silencio porque las palabras, a lo mejor, se las ha apropiado la vergüenza, el miedo a sentir en la espalda el peso de la letra escarlata que te condenaría a la marginación, cuando no a la repulsa de tu propio vecindario? Cómo escribir que el padre que había abandonado a tu madre antes de que tú nacieras, y a quien conociste a los trece años, te había seducido en ese mismo instante y la vida empezaría a ser, sobre todo para ti, para la niña, un abismo donde nunca acababas de hundirte del todo y regresabas a la superficie para volver a empezar un día y otro, indefinidamente.

Cada una de las novelas está contada desde puntos de vista diferentes. El motivo es siempre el mismo: el incesto. La figura del padre, el poder absoluto, la capacidad de seducción entre todo lo que lo rodea. Un personaje importante y frente a eso, frente a él y lo que representa socialmente, la adolescente deslumbrada que no sabe qué hacer con ese deslumbramiento. No estamos hablando de Nabokov y su Lolita (no sé por qué, pero nunca entendí el fervor universalmente incuestionado por esa novela). Para nada veo una mínima cercanía entre una novela y las de Christine Angot. Aquí estamos hablando de esa violencia que lo cubre todo, que lo encubre todo aunque no salga de los sitios donde tienen lugar los encuentros entre los amantes. La pregunta que tantas veces se repite en los tiempos que corren en ésa y otras situaciones que acaban, muchas de ellas, en tragedia: por qué no lo denuncia, por qué nunca lo denuncia. La misma mujer adulta de Viaje al este se lo pregunta. Hasta llega a hacerlo una vez y ella misma retira los papeles de esa denuncia porque está segura de que la justicia no estaría de su parte. Y mientras tanto, mientras los encuentros se repiten, mientras la madre, Rachel Schwartz, es como un personaje siempre en la penumbra (aunque tenga su propia novela en la trilogía: Un amor imposible) que asumió lo que pasó con aquel amor pura pasión que se consumió en tan poco tiempo con el padre de la niña, mientras el tiempo de la desposesión va tomando peso en la vida de la adolescente hasta llegar a la mujer adulta que cuenta y se cuenta en Viaje al este, mientras todo eso, el horror toma una a una estas tres novelas cuyas páginas, a pesar de todo, del asco, del dolor, de la violencia desatada como si todo fueran noches de tormenta, no puedes abandonar en ningún momento. La madre, tan siempre presente aunque permanezca fuera de campo. Las páginas hermosas de Un amor imposible. El baile donde se conocieron ella y Pierre, el que mentía más que respiraba, el truhan que recita a Nietzsche mientras ella se encandila escuchando a Dalida cantar «es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal». Al final, la firma sólo de la mujer en un documento en que asumía la maternidad como algo que sólo a ella la incumbía. El seductor había volado en las alas armoniosas del bolero.

Regreso con la lectura de Christine Angot a muchas otras novelas de Annie Ernaux. El silencio a que te obliga el daño incalculable. Lo no decible. Lo que no se puede contar porque si lo cuentas te pasearán por las calles con la letra roja de la exclusión en la espalda: «Nadie habla nunca de ello, de la vergüenza, de las humillaciones, olvidamos las frases pérfidas que recibimos en plena cara, sobre todo de pequeñas» escribe la última Premio Nobel en Los armarios vacíos. Por cierto, con qué rabia se ha volcado la crítica francesa (incluso algunas de izquierdas) contra esa concesión. No resulta fácil -y aquí hablamos también de Christine Angot- escribir a contracorriente y al margen de lo que los cánones universales han impuesto, y siguen queriendo imponer, a la literatura. ¡Ay, el dichoso Canon, tan intocable él, tan viejuno, tan acomodado en esa arrugada inanidad que en su tiempo ya provocaba las carcajadas de Valle Inclán!

Acabo. Tres novelas que dicen lo indecible. En el coloquio celebrado en el Teatro Nacional de Estrasburgo tras la representación de una de sus obras, una joven pregunta a Christine Angot si ha vivido realmente lo que sucede en la obra. Y la respuesta: «Sí, he vivido lo mismo que la joven de la obra… Bueno… Vivir… Vivir las cosas… ¿Las vivimos? ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Preferiríamos no estar. Pero estamos. En realidad, no es vivir. No son cosas que se viven. No realmente. Asistimos a ellas. Miramos. Oh, está pasando eso». Está pasando eso. Al menos en esta trilogía de necesaria y durísima lectura está pasando eso. O mejor: pasa eso. Ustedes, si la leen, pueden comprobarlo. Seguro que sí. Seguro.