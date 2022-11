Desde las favelas

Escribo estas líneas justo después de conocerse la victoria de Lula frente a Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas. No podía encontrar mejor momento: los telediarios se llenan de información y debates sobre Brasil y parece que nuestro conocimiento del gigantesco país americano es minucioso y exhaustivo, habida cuenta de la severidad de los tertulianos y tertulianas. Se habla de populismo de izquierdas y de derechas, de corrupción o de un país dividido y fracturado con suficiente convicción como para pensar que lo que se nos dice es, sino es la verdad absoluta, es al menos una verdad plausible. Sin embargo, tras leer Escucha, hermosa Márcia, de Marcello Quintanilha (Astiberri, traducción de Mercedes Vaquero) la única conclusión posible es que seguimos sin saber nada de aquel país, al que miramos a través de unas inmensas gafas de estereotipos e ignorancia. Continuamos pensando en una población que vive a ritmo de samba, con deslumbrantes cuerpos que se contonean por espectaculares playas, o en batallas de mafias propias de la Sicilia cinematográfica, trasplantada a esas favelas que idealizamos con un poso de impostado romanticismo que nos hace olvidar la realidad que Marcelo Quintanilha nos trae con una contundencia brutal, a golpe de una paleta viva y casi chirriante de azules, violetas, verdes y rojos, los mismos que decoran las fachadas casi semiderruidas de esas casas amontonadas en el barrio de Heliópolis de Sao Paulo. Cromatismos que parecen hablar de otro mundo, de otra dimensión psicodélica y pop, en la que se introduce Márcia tras dejar su duro trabajo en el hospital como enfermera para tener que enfrentarse a la vida cotidiana con su compañero Aluisio y los problemas de su hija Jaqueline, que desprecia con altivez las intenciones de una vida normal de su madre para abrazar sin problemas la violencia de las bandas de las favelas. Márcia no responde al canon de brasileña que inunda el pensar occidental, no es una belleza despampanante de curvas perfectas, ni falta que le hace: es una mujer que ha luchado siempre, que tiene que sobrevivir entre la ilusión utópica de la familia feliz del ideal romántico que vomitan los culebrones televisivos y la decepción cotidiana de una vida de la que hace tiempo que perdió los mandos. La vida de Márcia nos habla de la pobreza omnipresente, de la violencia asumida con absoluta normalidad como una salida para la desgracia, de la desilusión, de la ausencia de esperanza cuando la palabra futuro no alcanza más que a sobrevivir veinticuatro horas más. Y entonces nos damos cuenta de que esos colores no son pura metáfora artística: es la visión deformada que da nuestra mirada occidental y alejada, que transforma las desgracias y los dramas cotidianos en una ficción carnavalesca, que disfraza de exotismo la realidad para apaciguar la poca empatía que nos queda con el sufrimiento ajeno. Quintanilha borda en su protagonista un retrato del Brasil de hoy, del que no sale en las postales, que es mujer, trabajadora y madre, que tiene todavía espacio en su corazón, pese a todo, para esconder alguna fantasía de la que espera que alguna vez tenga, al menos, la apariencia de ser posible. Ni siquiera pide que sea real: solo que pueda soñar con ella, como en esas historias que siempre tienen un final feliz al que, quizás, ella también tiene derecho, aunque sea en un tebeo.

Para muchos, Escucha, hermosa Márcia, fue una sorpresa al alzarse con el preciado Fauve d’Or a la mejor obra en el festival de Angoulême, el más prestigioso de Europa. Para los que conocen las creaciones de su autor, es la conclusión lógica de una trayectoria brillante, cristalizada en este extraordinario cómic, sin duda, una de las mejores lecturas que podrán hacer este año.