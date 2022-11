Les camises de JPM

Diu Antoni Martí Monterde que a Jaume Pérez Montaner no se l’ha vist mai en una camisa que no siga de quadres. Mai me n’havia adonat d’això perquè jo, al poeta, l’he llegit més que freqüentat. El vaig conèixer ja fa anys, en un restaurant on, davant d’Isabel Robles i Ramon Guillem, va fer de testimoni del compromís que Teresa Pascual i jo vam adquirir signant en un tovalló de paper que escriuríem un llibre juntes. I entre anècdotes com aquesta i converses sobre les seues estades als Estats Units, a Portland i a la Dalton School de Nova York, ens vam conèixer.

Estic molt contenta perquè el dijous que ve tindrà lloc a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València una jornada dedicada a ell. Organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, participaran noms com Josep Ballester, Dominic Keown o Josep Maria Sala-Valldaura per retre homenatge al mestratge de l’escriptor d’Alfàs del Pi, que és, segurament, el més nord-americà dels nostres poetes.

Jaume Pérez Montaner és, també, la història d’un país. Va començar treballant a una fàbrica tèxtil d’Alcoi i va acabar fugint cap als Estats Units després d’haver estat empresonat durant més d’un any per haver-se solidaritzat amb una vaga de miners d’Astúries. Tornaria a finals del franquisme per fer classes a la Facultat de Filologia. Estava ell, a casa Joan Fuster, quan van esclatar les bombes en l’atemptat. Traductor de Cummings, Sexton o Stevens, va ser nexe de la generació anterior amb la dels setanta, i també president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Compromès política i cívicament fins al moll de l’os, tampoc no s’ha lliurat de patir pintades a casa seua.

Que curiós és el nostre país i quanta paciència han de tenir els nostres intel·lectuals, que han hagut de veure, tan sovint, canviar de principis com qui canvia de camisa a més d’un. A mi m’emociona aquesta actitud de Jaume Pérez Montaner, i que podria fer-se extensible a Marc Granell, a Josep Piera i a la seua dona, Marifé Arroyo. Com m’emociona, també, de la poesia de Pérez Montaner, l’evocació del paisatge americà, les seues imponents i inabastables muntanyes. Jo, només a Amèrica, conduint per les carreteres de la Vall del Hudson, he tingut consciència (i necessitat) de paisatge. Perquè el més impressionant és que davant de quilòmetres i quilòmetres de proporcions tan descomunals al volant, tot resulta, contradictòriament, enormement acollidor. Res darrere meu, tot davant meu, com sempre passa a la carretera, escriu Kerouac. També en la poesia de Pérez Montaner, el paisatge americà també és un confident inseparable, ordenat com els quadres en una camisa. I aquest homenatge al seu mestratge és, com a mínim, un acte de justícia poètica.