Una cultura del miedo

Hace poco celebramos (¿quiénes?) la fiesta de Halloween con un gran derroche de ruido, alcohol y, por encima de todo, con un infantilismo hortera que cada año va a más. Bien está (o no) que los niños se disfracen de bruja, de Drácula, de esqueleto o de muerto viviente y campen a sus anchas asustando -es un decir- a todo bicho viviente. Pero lo que no se entiende es que los adultos participen de esta extraña festividad importada. No faltan conmemoraciones del día de Todos los Santos en ninguna parte del mundo y es natural que recordemos a nuestros deudos: no seríamos humanos si renunciásemos a nuestra pequeña historia, por la misma razón que es obligado conocer y recordar la historia grande, ley de memoria histórica incluida. A veces, como tradicionalmente sucede en Méjico el Día de Muertos, esta conmemoración incluye ritos que nos resultan extraños, pero no incomprensibles, como la comida familiar en la que se ingieren los alimentos que gustaban a los muertos de la familia y cuyas fotos presiden la mesa.

Halloween es otra cosa. Más que una conmemoración, viene a ser una ocultación: no traemos a la memoria colectiva a nuestros difuntos, que arrebató la muerte, sino que los escondemos celosamente de nuestros recuerdos, tal vez porque prefiguran la suerte que también vamos a correr nosotros. Lo interesante es que esta fiesta, que se reducía al mundo anglosjón, ha pasado a ser universal y ha provocado una avalancha de un centenar y medio de muertos en Corea y un número indetermindo de víctimas a lo largo y ancho del mundo, incluida València. Hay precedentes, ciertamente. El más notable fueron las danzas de la muerte que proliferaron en la edad media europea a partir del año mil, cuando se suponía que iba a llegar el fin del mundo. En estas pequeñas piezas dramáticas bailaban los poderosos –el papa, el emperador…- y el pueblo se regocijaba contemplando cómo la Parca alcanzaba a todos. Sin embargo, conviene destacar que dichas danzas eran un poderoso instrumento de crítica social y, en definitiva, se proponían cambiar la situación presente con la promesa de un mundo mejor. Ahora no es así: sabemos que no hay esperanza y nos atontamos tomando a broma la catástrofe que se avecina. Ante el cambio climático irreversible, ante el abismo creciente que separa a unos pocos riquísimos de millones de pobres de solemnidad, ante las pandemias que asoman en el horizonte, lo único que se nos ocurre es disfrazarnos de mamarracho y perder el sentido (el común y el otro) a golpe de talegazos. ¿Qué dicen? Que no sea cenizo, que ya tenemos aquí el Black Friday, otra orgía consumista. Pues sí, es un alivio.