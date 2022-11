Negación del olvido

«Escribir es hacer de la vida una memoria perdurable», escribe Carmen Castellote en uno de los capítulos de Cartas a mí misma. Hace un año había publicado su obra poética completa: Kilómetros de tiempo. ¿Quién sabía algo -por muy poco que fuera- de esta escritora? Nadie. O casi nadie. El actor Carlos Olalla la descubrió cuando investigaba para su blog escrituras del exilio republicano español. Y ahí estaba, escondida entre las que Nuria Capdevila-Argüelles, en el prólogo al libro que hoy traigo a las páginas de Posdata, consideraba «nuestras autoras fantasmas». En su presentación de la poesía de Carmen Castellote abunda Carlos Olalla en eso mismo: «Su doble condición de mujer y exiliada, sin duda, ha contribuido a que haya sido condenada al olvido».

El exilio. El no lugar donde se extravían los sueños del regreso. La imposibilidad de ese regreso. Sólo la posibilidad de contarlo, de imaginarlo. Y nada mejor que escarbar en los recuerdos. Sin la nostalgia primera cuando el destierro. Al revés, con la clara voluntad de hacer literatura: la mejor literatura que nos hable del presente más que del pasado. Aquí Cartas a mí misma. Contarse la escritora como a un espejo donde se reflejan su propia vida y las de quienes la acompañaron, de las casas donde fue viviendo, de los sitios por donde se sintió crecer siempre desde lo difícil que resulta crecer cuando casi todo es infancia. La voz de la escritora como un eco donde se pierden los silencios, como decía en uno de sus poemas. Hablar de quienes fueron compañeros y compañeras en las revueltas de un tiempo descalabrado: «Te contaré lo que de otros me traspasa / la historia de los que durmió la Historia». Tenía cuarenta años cuando Carmen Castellote escribió su primer poema.

En 1937 tenía cinco años. Para huir de los horrores de la guerra la llevaron a Rusia. Los niños y las niñas de Rusia. Allí vivió muchos años. También un doble exilio interior cuando la trasladaron a Siberia. Estudió. Fue creciendo y luego contaría ese crecimiento en sus poemas, en las prosas de Cartas a mí misma. No me gusta eso de la prosa poética: ¿qué es? No lo sé. Es verdad que el libro, las prosas de este libro lleno de ecos de otras escrituras que la escritora admira, es de un lirismo que lo acerca a la poesía. Las cartas a la niña que fue, aunque ella misma casi se niegue en el presente: «sé que la que fui ya no existe». Después de rodar por muchos sitios, al final llegó a México, donde estaba su padre, un cuadro importante del PCE en el exilio. Allí sigue viviendo, a sus noventa años que cumple o habrá cumplido este año 2022, un año que nos ofrece la magnífica oportunidad de seguir leyéndola después de tanto tiempo sin saber quién era esta escritora extraordinaria y qué era su escritura. Leer los breves capítulos de este libro es volar alto desde lo más a ras de suelo que nos hace vivir con sus recuerdos. Y siempre, al principio y al final, su condición de niña que poco a poco camina hacia la otra condición adulta que la paraliza, que no entiende o que parece entender casi únicamente en ese capítulo memorable dedicado a su abuelo: «Era como un árbol de raíces rugosas, un mapa conocedor de países, campos y montañas». Y más adelante: «Mi abuelo era vasco y lo mató el tiempo». Y luego, lo que nos pasa cuando recordamos la niñez y a los adultos: «Estaba convencida de que mi abuelo había nacido abuelo». El tiempo de la niña destinataria de estas cartas, el tiempo que ya es el común de los exilios, la incertidumbre, la sensación de que no hay sitio alguno lejos del destierro: «No sé si la muerte es patria única o si en ella también seremos extranjeros».

El olvido es una de nuestras señas de identidad. La desmemoria. No querer saber nada de nuestro pasado más reciente. Mejor alejarnos de ese pasado, llegar a pasados más remotos. No molestar la tranquilidad, la impunidad de los verdugos. Por eso la importancia de este libro que nos llega de tan lejos: «Escribo para enhebrar las cosas que viví y hacer con ellas memoria». Para qué, si no, la escritura. Para qué escribir con la cínica voluntad de no contar nada, de que la escritura se agote en sí misma. Empezó tarde Carmen Castellote su escritura que a mí al menos me resulta imprescindible. Ahora nos llegan estas Cartas a mí misma y es como descubrir un mundo que creíamos desaparecido. Un mundo de ausencias que la escritora nos devuelve en la voz de esa niña que pasó por todos los exilios y los convirtió en literatura grande, una literatura que tendríamos que leer para que el pasado no se convierta en un atraco a mano armada para dejar hecho unos zorros el presente: «Yo viví un país tragando una guerra por sus ojos», escribe en el capítulo titulado Me niego a olvidar. Y para contar ese país, para que nos descubramos en sus ratos más difíciles, están esas cartas que vuelan desde la edad adulta a la niña que creció en lo más difícil hasta que pudo contar ese crecimiento en sus libros. «Todo está en mi infancia, donde nada termina». Donde nada termina. Como en este libro que deberíamos leer tal cual Carmen Castellote lo escribió. Sin que nos sacudan la memoria los desmanes del olvido.