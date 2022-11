No me refiero al masculino y al femenino, que también, sino a los géneros literarios. Subvertir los géneros literarios, eso es lo que pretende hacer Virginie Despentes (Nancy, Francia, 1969) en Apocalipsis bebé, que ahora publica en castellano Random House. Aparentemente es una novela policial y, de hecho, la trama se articula en torno a la investigación sobre la fuga de una adolescente que llevan a cabo dos detectives privadas, Lucie y La Hiena. También tiene algo de novela de carretera y ahí se nota la influencia americana de la generación beat. Pero más allá de la biografía de la autora, que ha sido durante diez años pareja del filósofo Paul B. Preciado (antes Beatriz Preciado); y al margen de algunos pasajes sáficos del relato, esta novela no es, como pretenden los textos promocionales, un romance lésbico.

Sobre todo, Apocalipsis bebé tiene mucho de novela social y de novela familiar. En ella confluyen las historias de varias y muy distintas familias de nuestros días, empezando por la burguesía parisina acomodada en la que ha crecido Valentine, la joven desaparecida, o la tribu de lesbianas amigas de La Hiena que comparten la vida en una caótica y ruidosa Barcelona, en la que, en circunstancias muy distintas, vive la madre de la joven. Y, principalmente, las historias familiares de ambas investigadoras, un auténtico mar de fondo. Lucie y La Hiena no pueden ser más distintas. La primera es una mujer desvalida, que trabaja en una agencia de detectives por pura supervivencia, como podría trabajar en una floristería. En cierta medida podría evocar al Antoine Doinel, que protagoniza Jean-Pierre Léaud en Besos Robados (François Truffaut, 1968). A La Hiena, una figura mítica en los ambientes turbios de París, no hace falta describirla, su apodo lo dice todo. Detrás de los personajes, como si fuera un diaporama, la sociedad francesa. Una sociedad que Despentes abre en canal con el escalpelo de una escritura marcada por la cólera y el odio de clase. Un desprecio en el que no deja a títere con cabeza, desde la abuela de la desaparecida al padre escritor, pasando por las bandas ácratas con las que se relaciona la joven. El sentido del humor y la belleza de una escritura que no renuncia a la elegancia de la lítote, tan característica de la literatura francesa, hacen de bálsamo narrativo, permitiendo que la novela se lea con placer. Sin embargo, más discutible me parece el inesperado final de la historia, que pone patas arriba toda la novela y que, a mi juicio, está bastante cogido por los pelos. Como si, en su intento de dinamitar los géneros, Virginie Despentes hubiera optado por el apocalipsis con el que arma el título.