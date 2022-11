Deia Bertolt Brecht que hi ha una cosa pitjor que atracar un banc, i és fundar-lo. Darrerament pense molt amb aquesta frase perquè crec que estic passant per un moment vital crucial en la meua vida per decidir a quin bàndol, metafòricament parlant, vull pertànyer. Duc tants dies cansada de dificultats oficials, de viure a prop el perill de la censura que pot portar, inevitablement, a l’autocensura, que note que fins i tot estic deprimint-me. Veient el paisatge actual i quasi a tocar la quarantena, he decidit fer vacances de certes coses. Quarantena, que també significa aïllar-se per evitar el risc del contagi. Perquè fa dies que em ve repetidament a la memòria aquell vers de José Emilio Pacheco, cruel i cert a parts iguals: «Ya somos todo aquello contra lo que luchábamos a los veinte años». I com que tinc resistència a certes coses i sé que la paraula és capaç de salvar-ho tot, me’n vaig a fer una immersió en la divuitena edició de la Poefesta d’Oliva, que serà la setmana que ve. Un festival de poesia que arriba a la seua majoria d’edat i, per això, hem perdut el cap convidant artistes com Maria del Mar Bonet, Aurora Luque, Raimon, Teresa Pascual o Luis García Montero, un poeta que, per cert, la setmana passada, en un acte a València on presentava el seu darrer llibre de poemes, es van quedar més de dos-centes persones al carrer, fent una cua que semblava l’entrada a un concert de Lady Gaga. A mi, aquestes coses, em reconfortem amb la humanitat al costat de totes les Melonis. Com em reconforta també l’estrena d’aquesta setmana del documental «L’empremta de Joan Fuster», dirigit pel Jordi Call, i amb un equip al darrere amb noms com Josep Ramon Lluch, Agustí Mezquida, Toni Mollà o Mariola Morera. A les portes d’acabar-se la celebració de l’Any Fuster, aquest documental, que agafa alguns testimonis imprescindibles per acostar-nos a l’univers de Fuster, que diu veritats com a punys, que alerta dels perills de la cultura de la cancel·lació i que posa sobre la taula idees encara no superades, serà, sens dubte, una de les millors accions que quedaran, amb la veu de noms essencials del nostre país com Lluís Llach o Ximo Bosch, que saben el preu que va pagar Fuster per una parcel·la de llibertat; una paraula, la llibertat, que per culpa de l’ús indegut i distorsionat que han fet les Ayusos als seus discursos, s’ha de restituir, se li ha de tornar la seua decència per recuperar-la del fem, com alerta García Montero. Abans de convertir-me en allò del que sempre he fugit, abaixe la persiana i em tanque amb els meus amics que, d’ací uns dies, participaran en la Poefesta; tres dies on seran protagonistes alguns dels millors artistes del nostre temps. Perquè com diu Josep Piera: no és que siguen bons perquè son els meus amics, sinó que son els meus amics perquè són els millors.