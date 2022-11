Jules et Jim, la pel·lícula de François Truffaut basada en la novel·la homònima de Henri-Pierre Roché, ha complit 60 anys. Aquest film, metàfora d’Europa i icona per a tota una generació d’espectadors, conta una història d’amor i amistat al Paris del començament del segle XX: un «ménage à trois» entre Jules, Jim i Catherine, que va fer miques els valors més conservadors de la societat europea del moment i que, passats els anys, encara manté el seu caràcter iconoclasta. Açò, en temps d’un puritanisme «forever and ever» com l’actual, i amb la mancança d’educació sexual i afectiva que pateixen els joves, amb permís de Flaubert i d’Ovidi, no està de més recordar-ho.

En 1955, Truffaut, aleshores crític de Cahiers du Cinéma, va llegir la novel·la de Roché i li va sobtar que fora la primera obra publicada d’un septuagenari. Va quedar tan encisat amb la història que acabà publicant una elogiosa ressenya en la revista Art, excusa perquè cineasta i escriptor es conegueren. Truffaut sempre havia pensat que Jules et Jim seria el seu primer llargmetratge, però per qüestions de producció acabà rodant Les quatre cents coups. En aquesta pel·lícula, Jeanne Moreau feia una petita aparició. Al veure-la, va pensar que era l’actriu perfecta per a interpretar Catherine i ho va comunicar a Roché, que va morir abans de conèixer-la. L’èxit internacional del film, amb la Moreau vestida com un brivall amb gorra de quadres i bigoti postís, ja és història del cinema. Divuit anys després de l’estrena, el cineasta va rebre una carta de l’autèntica Catherine, agraint-li el seu treball i el de l’actriu. En realitat, aquella dona era l’escriptora i filòsofa Hellen Hessel, esposa de l’escriptor alemany Franz Hessel -Jules-, amic de Walter Benjamin i autor de les mítiques Passejades per Berlín. Frau Hessel va mantenir una relació extramarital durant quinze anys amb Roché -Jim-. La ficció sempre és un bocí, de vegades un esquinç, de la vida real. Aquesta dona també ha passat a la posteritat per ser la mare de Stéphane Hessel, un dels redactors de la Declaració Universal dels Drets Humans i autor del llibre Indigneu-vos!, que tant va influir en el Moviment 15-M. Marxant i col·leccionista d’art, amic de Picasso, Gertrude Stein, Duchamp i Picabia, Roché va ser un escriptor tardà de prosa elegant i concisa. Les seues novel·les, sempre de caràcter autobiogràfic, plantegen el «ménage à trois» com a cant de llibertat i paradigma sentimental front a les estructures monogàmiques possessives. El tema no és nou en la literatura, però sí el tractament hedonista i reflexiu de l’autor. Així ho va fer en Jules i Jim (Adessiara, traducció al català de Maria Cirera), va repetir en Dos inglesas y el amor (Libros del Asteroide, traducció de Carlos Manzano), també portada al cinema per Truffaut, i en la novel·la pòstuma Víctor (Duchamp) (Árdora Expres), on va plantejar un triangle entre Marcel Duchamp, Beatrice Wood i el propi Roché. Li va condir el número tres al marxant escriptor, i això que mai va cantar Corazón loco d’Antonio Machín, al menys que tinguem notícia. Bé, deixem-ho córrer. Com en la pel·lícula d’Andrzej Zulawski, L’important és estimar. La literatura, el cinema i els boleros són bons mestres d’educació sentimental. Qüestió d’emocions.