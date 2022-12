Una lacrima sul viso

Copio y pego aquí el primer párrafo de un libro, lo digo ya, que habría de ser lectura obligada para que aquel lejano (¿lejano?) 11 de septiembre de 2001 no se convierta en una película de buenos y malos. Ya saben: los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en los EEUU. Copio y pego, pues, ese párrafo: «La verdad de los atentados terroristas del 11 de septiembre no son el pasado. Sus consecuencias siguen muy presentes entre nosotros y en no poca medida, reitero, han cambiado nuestro mundo: baste pensar en la lógica securitaria que configura hoy nuestras vidas…». Desde entonces se ha ido construyendo -y con resultados exitosos- la cultura del miedo. O más claro todavía: «la sociedad del miedo».

El pasado no existe. Algo de razón tendría Faulkner cuando escribía que el pasado ni siquiera ha pasado, está en el presente. Desde ese presente, veinte años después del 11-S, ha escrito Consuelo Ramón Chornet la crónica excelente de un tiempo cerrado a cal y canto en un búnker a prueba de la verdad, de lo que ha sido ese tiempo todavía hoy rodeado de secretos, de tejemanejes a cargo de una administración, la estadounidense, que ha contado y sigue contando con países alejados físicamente pero no de los intereses que los juntan. En la colección Cine y Derecho, que en la editorial tirant lo blanch codirigen los profesores Javier de Lucas y Fernando Flores, aparece La «guerra contra el terrorismo» veinte años después. Y como siempre en esa colección, es una película desde donde arranca y se desarrolla una reflexión amplia y documentada del asunto principal al que el libro se refiere. Aquí la película elegida por la autora es La noche más oscura, dirigida en 2012 por Kathryn Bigelow, que ya presentó en 2008 En tierra hostil, reconocida con seis premios Oscar el año siguiente.

Lo que cuenta La noche más oscura es el asesinato de Osama Bin Laden por unidades especiales de las tropas estadounidenses en mayo de 2011, justo diez años después del 11-S. La película se parapeta en una afirmación: está basada en hechos reales, la autenticidad de los cuales se asienta en que han llegado a la producción del film de fuentes de primera mano. Pues qué bien, ¿no? Porque enseguida deja claro Consuelo Ramón su veredicto: esa película no es la única que se ha hecho sobre «la persecución y muerte de Bin Laden, pero sí, probablemente, el producto más acabado de Hollywood en el esfuerzo por transmitir ese mensaje que la política exterior norteamericana quería enviar al mundo». En la película no puede faltar la figura heroica, claro que no. Ese personaje que demuestra fuerza, convicción y, cómo no, una capacidad para conmover aunque sea soltando compungidamente un reguero de lágrimas cuando su misión ha sido cumplida. Aquí Maya, la protagonista, oficial de la CIA, capaz de asistir a las sesiones de tortura a cara descubierta, de disfrutar los logros de esa tortura y de mirar finalmente lo que ha pasado con «una lacrima sul viso», como cantaba Bobby Solo en el Festival de San Remo en 1964.

La «guerra preventiva» organizada por G. W. Bush, la expansión del terror dentro y fuera de sus fronteras, las torturas en Guantánamo y Abu Grahib: el ojo por ojo. Yo estaba en París cuando los atentados de 2015. Al día siguiente, el presidente Hollande ordenó bombardear Siria. La ley del talión. El resultado, veinte años después del 11-S, no es precisamente para echar cohetes: «Veinte años después del comienzo de la estrategia de War on Terror, parece imposible dejar de concluir un decepcionante balance. So pretexto de aniquilar el terrorismo internacional yihadista, en realidad consiguió el efecto contrario, pues lo incentivó». Tomando como punto de reflexión el abandono (derrota) estadounidense de Afganistán en agosto de 2021, nos ofrece Sami Nair una conclusión, recogida en este libro, tan sencilla como contundente: «Nunca habrá que olvidar que se trata de la primera victoria islamista contra EEUU, la principal potencia del mundo. El impacto sobre el resto de la opinión pública musulmana marcará un porvenir diferente. Para Occidente, es un fracaso político, cultural y militar». Clarito como el agua clara. Hay, sin embargo, y lo escribe Consuelo Ramón a mitad del libro, una diferencia entre el Afganistán que van a gobernar los taliban en 2021 y el que abandonaron en 2001, ya que «en su sociedad civil, comenzando por sus mujeres, han prendido en estos dos decenios los resortes de la libertad individual y de los derechos, de la necesidad de acceso a la educación y el trabajo».

Pero lo más importante, yo diría que imprescindible, es la pregunta del millón: ¿qué hacer? No es Vladimir Illich Uliánov quien se la hace en esta ocasión, sino la autora de este libro tan esclarecedor como lleno de eficaces referencias documentales. Y la respuesta: escarbar en las raíces, en lo que es el caldo de cultivo donde crece el reclutamiento terrorista, «en particular del terrorismo yihadista». No es fácil, claro que no lo es. Pero precisamente el título de la colección en que se inserta este libro puede ser el punto de arranque para la posible solución: los derechos humanos. Aquí su propuesta: «Si se quiere combatir ese caldo de cultivo hay que invertir en combatir la miseria, la corrupción y el autoritarismo que ahogan los derechos y libertades y reducen, si es que no niegan, las expectativas de mejora de vida y fomentan el resentimiento, la desesperación. En otras palabras: frente al terrorismo hay que invertir en democracia, desarrollo y derechos». Una respuesta que, como sucede con los buenos libros, se puede extender más allá de las fronteras de EEUU, de Afganistán y del mundo mundial. Un libro y una película. No se pierdan la oferta, ¿vale? No se la pierdan.