La odisea de Rodríguez Pacheco

El sevillano Pedro Rodríguez Pacheco tiene tras de sí una larga trayectoria como miembro destacado de la generación del 60, hermano mayor de los novísimos y fundador de la llamada poesía de la diferencia, surgida en los ochenta como respuesta a la de la experiencia, entonces dominante. Esta antología suya recoge lo que él mismo llama «la odisea crepuscular de su escritura» y en ella reivindica -de ahí su título- la concepción del poema como tejido: como texto, en el que se aloja y «se alhaja a gusto la palabra/ más íntima,/ la que no solicita ni sagrario ni farra, /quien, con el pelo suelto, /sin otro circunloquio,/desprecia preceptivas». Alternando la canción con el poema de largo aliento, y éste con el más condensado y breve, y el soneto con el dístico, presenta, reunidos aquí, una variedad formal muy bien labrada y una amplia riqueza de tonos, temas y registros: tantos que resulta difícil dar cuenta de todos, aunque no de su coherencia y unidad, que son sus rasgos distintivos. Sensualidad como en «Danza entre las ruinas» (y ya, todo en ruinas,/ todo el fulgor dejado a la retórica: /dórico de tus muslos,/jónico de tu talle/y el corintio rizado de tus ingles). Deseo como en «Escena» (el deseo /es lo único/exento de decrepitud/en tus años finales). Angustia ante la pérdida de la identidad (Tantos yoes/ y todos para nada desde siempre). Y, como en la tragedia griega, presencia de un heraldo que, a lo largo del libro en distintas instancias, reaparecerá (recuerdo que fui joven y creía/ que sería el heraldo de otra historia/en la que yo sería el muerto único). Los nombres de los cantantes y los conjuntos de su época mezclados con los de los clásicos de la música y con los de los clásicos de la literatura en una especie de collage del que irradia la fuerza para seguir viviendo se dan cita en «Mi historia del silencio».

El retrato del medievalista Don Francisco López Estrada, el estrambote del famoso soneto de Cervantes al túmulo del Rey Felipe II en Sevilla, utilizado como intertexto, la visita inesperada de «la joven caridad de los sentidos», el carácter fortuito de nuestra existencia, distintos epitafios a sí mismo, el recuerdo como patria, la iluminación de la sensibilidad y la inteligencia se dan cita en estas páginas, en las que abundan hallazgos como el hexámetro ecuestre de la luz o su pantera de rápido mercurio. Porque Rodríguez Pacheco es un poeta tanto de la memoria como del leguaje, la crátera de plata que un sediento/apura ansioso para calmar su sed y, por ello sabe que el decoro no es la lengua muerta/ que nadie codifica en un poema y sí la puerta que da entrada al paraíso. Poeta metafísico también (embebido en las monomanías /de ser o nunca ser, como una espada, /soñando en los regresos a su vaina) con absoluto dominio del poema largo como en «La ruta de la seda» y capaz también de practicar el poema dialógico como en «El cedro y su raíz» o «Petición»- que tiene, además, un final epigramático: Y callaste: y qué horror el silencio/ extendiéndose como un manto de nieve- y de ser lírico en «Crepúsculo» y plástico en «Visitación del ángel».

Pedro Rodríguez Pacheco nos recuerda que «la vida se empieza muchas veces», pero que la acabamos solos «y de una sola vez». Poeta, pues, sabio y moral a un tiempo, no renuncia al apotegma como en «Clemencia» o se sirve de la copla o de lo que podríamos denominar «sonetos hablados», entre los que destacan «Delirios baldíos» o «El extraviado». Investigación métrica hay en «De un cínico cantar». Pero donde su poética más claramente se explicita en el símbolo de la rosa, con la que identifica su modelo de escritura, que quiere sea -como la flor- exenta, singular, clara, profunda…. Pietas latina hay en «Lares y penates», dedicado a sus padres y a la casa familiar que habitaron, como visión elegíaca del tiempo hay en «Introspección acelerada», en el que leemos: Mira al hombre que fui como si fuera/los muchos hombres que en la vida he sido. En «Muestra caligráfica» defiende la verdadera poesía, tan negada hoy por quienes la ignoran y desconocen. Y no falta crítica, denuncia e ironía, como en el poema «Res Publica». Pedro Rodríguez Pacheco nos hace destinatarios de sus últimas voluntades, en las que degustamos el veneno de las sílabas celestes, al tiempo que asistimos a su escritura existencial, expresa en sus «Paisajes interiores» en unas composiciones «a pecho descubierto», pero manteniendo siempre una rigurosa exigencia en las propiedades del lenguaje poético, que aquí siempre es rico y exacto a la vez, cadencioso y rítmico, plástico y conceptual.