Aquesta tardor ha sigut fructífera en diaris i dietaris, encara que continuem sense aclarir-nos amb les característiques dels uns i dels altres. Això sí, estem d’acord a l’hora de classificar-los com a «no ficció» i «literatura del jo». Amb aquesta última denominació algun que altre orfidal s’haurà engolit més d’un lletraferit dels qui afirmen que quan s’escriu sobre si mateix és perquè no se’n té res a dir. ¿On queda Michel de Montaigne i «jo soc la matèria del meu llibre»? En fi, boutade en aquest temps virtual de poques tertúlies en cafès literaris -més bé cap-, que en açò dels cafès Antoni Martí Monterde coneix les poètiques i els prosaismes. Tan si es vol com si no es vol, els diaris íntims gaudeixen de bona salut. La prova la tenim amb la quantitat de títols que es publiquen anualment.

A la imprescindible segona entrega dels Diarios de Rafael Chirbes (Anagrama) no apta per a esperits delicats, cal afegir, en l’àmbit català, els dietaris de Francesc Parcerisas (La tardor em sobta, Quaderns Crema) i Àlex Susanna (El món en suspens, Proa), dues obres reeixides que cal llegir. La publicació de diaris de dones no ha sigut menys important en els últims mesos: ja parlarem a l’Ideal Room dels Diaris de Virginia Woolf i també han sigut nombroses les ressenyes dels Diarios y Cuadernos de Patricia Highsmith (Anagrama). D’aquesta collita dietarística femenina voldria destacar per la seua excepcionalitat Diarios íntimos, de Teresa Wilms Montt (Pepitas de calabaza. 2022), i la reimpressió de Memorias de abajo, de Leonora Carrington (Alpha Decay, 2022). Amiga de Vicente Huidobro i Borges, la xilena Teresa Wilms Montt (1893-1921) és una figura de les lletres hispàniques tan cabdal com silenciada. Viatgera incansable, va viure a Madrid on freqüentà la tertúlia del Café Pombo i l’amistat de Ramón Gómez de la Serna i Valle-Inclán. Precursora del feminisme a Amèrica Llatina, els seus diaris íntims, escrits en francès i autodefinits com un «espill dels meus sentiments», constitueixen una obra singular que vulnera el gènere en stricto sensu al barrejar poesia, relats, cartes i confessions amb constants reflexions a la mort, la bogeria i la llibertat. Una novetat editorial que no pot passar desapercebuda. Moltes de les preocupacions de Wilms Montt les trobem també en Leonora Carrington (1917-2011), figura fonamental del surrealisme. Carrington va escriure Memorias de abajo en 1943, també en francès. Establerta a França des del 1938, es traslladà a Espanya després de la detenció del seu amant Max Ernst el 1940. Sumida en una forta depressió, va ser internada a l’hospital psiquiàtric del sàdic Dr. Morales, a Santander. Allunyada de l’autocompassió, l’artista conta, dins de les premisses surrealistes, el seu descens a l’infern de la bogeria, convertint aquestes breus memòries en un exercici esquinçat entre la raó i la subjectivitat. I com a coda, agranem cap a casa. Esperem amb molt d’interès Lluny d’Amèrica, Premi Josep Vicent Marqués d’Assaig 2022, que publicarà Edicions del Bullent. La seua autora, Lourdes Toledo, és una de les poques escriptores valencianes -més bé diria l’única- que publica dietaris amb regularitat. ¿Per què en tenim tan poques dietaristes a casa nostra? ¿Pudor de les autores o poc interès de les editorials? Ací ho deixe.