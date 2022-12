València i la Cimera

S’ha celebrat aquesta setmana a València la II Cimera bilateral entre els territoris valencians i balears i allà que he anat per participar en un diàleg sobre la cultura a les ciutats. M’alegra moltíssim que, enmig de debats amb polítics, empresaris i taules al voltant del canvi climàtic o els fons europeus, ocupe el mateix espai la reflexió sobre la gestió i la producció cultural. Els que ens dediquem a la creació també vivim, com li passa a València o les Illes respecte a d’altres territoris de l’estat, un infrafinançament que ens té acostumats a una eterna precarietat. Però l’art té el do de fer virtuts de les mancances, i això es tradueix amb una vitalitat i una efervescència monumental, com la que està vivint ara València.

Participar en la Cimera m’ha permès descobrir l’artista valenciana Marta Blasco, nascuda a Manises i que fa anys que viu a les Illes i, entre d’altres projectes, ha dut a terme un treball al voltant de la Sibil·la a la Catedral de Palma. No ens coneixíem i sé que a partir d’ara ens freqüentarem. Rèiem al veure que les dues vam fugir fa dues dècades (ella a Palma i jo a Barcelona) evitant una València fosca governada per la dreta, i com ara, des de fa uns anys, estem veient i vivint l’electricitat d’una ciutat que ha renascut de les cendres i que, ara mateix, i culturalment, no té res que envejar a moltes grans capitals europees. En el terreny de la literatura, del disseny, del cinema, la música, l’art, el teatre o la moda, i tant en producció pròpia com en equipaments culturals, sense oblidar la quantitat de dones que estan ocupant alts càrrecs de gestió en el sector. La nit, a la Cimera, va acabar d’una forma meravellosa i altament divertida al costat de la periodista Isabel Olmos, que és, definitivament, una combinació valenciana a mig camí entre Nora Ephron i Renée Zellweger. Certament, tot allò personal és polític i tot allò poètic, en el fons, també. Quan debatíem al voltant de les dones al capdavant de la cultura, de la situació que estava vivint la ciutat amb creadores o gestores com Carmen Calvo, Teresa Pascual, Bárbara Blasco, Núria Enguita, Raquel Ricart, Mariola Morera, Cristina Durán, Clara Andrés, Elisa Ferrer, Puri Mascarell, Ana Penyas o Paula Bonet, m’inundava la felicitat; el present tan allunyat d’un passat de noms com Consuelo Ciscar, Maria Consuelo Reyna o Mayrén Beneyto. Tres persones que amb el temps, fins i tot, han acabat físicament assemblant-se. És com Jurassic Park, que quan veus la primera part de la pel·lícula, la segona i la tercera semblen la mateixa.