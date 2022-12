Libros alternativos

En nuestro tiempo -ironiza el crítico Gabriel Zaid- hay tres tipos de poetas: aquellos a los que no se les conoce y, por tanto, sus libros no se leen; a los que se les conoce y se les tolera, pero sus libros no se leen, y a los que se les premia pero sus libros no se leen. Pues, como señaló Luis Cardoza y Aragón -homenajeado por Gabriel García Márquez en su discurso del Nobel, hace 40 años-, «la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre».

2022 ha sido un año de rearme y normalización omnímoda, en el que cada regla confirma su excepción. Tras el aval de los centenarios de La tierra baldía, de T. S. Eliot, y Trilce, de César Vallejo, la concesión del Cervantes a Rafael Cadenas y del Reina Sofía a Olvido García Valdés, no son las únicas pistas para celebrar que hay quienes optan por nombrar la era del ordenador desde la poesía. Como tradujo Tomás Segovia el famoso veredicto, «ser o no ser, esa es la opción». La caída de Ícaro «Terminada la juventud/ se está a merced del miedo», dice el poema homónimo de la antología del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Con escritura transparente y tensa, a través de una mirada cáustica, sus versos se aferran a cualquier ápice de vitalidad. Trilce, 100 años «¿Quién hace tanta bulla, y ni deja/ testar las islas que van quedando?». Con esta conminación a la resistencia arranca el centenario de Trilce (triste + dulce), libro lúdico y libertario, imprescindible para comprender las magulladuras y escisiones, como tras un aterrizaje forzoso, de la sensibilidad contemporánea. Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua (2004-2020) Es una purga contra las convenciones, de tal modo que hasta «el agua envenenada pueda beberse». En estos punzantes poemas no hay distingos entre emoción y pensamiento, o entre dietario e intelecto. Su pugna por el vitalismo humano pasa por recobrar la perdida humildad y espontaneidad de la naturaleza animal. No parece muy lógico, pero en tiempos complicados para la exhibición de películas en salas, la publicación de libros de cine no ha menguado, todo lo contrario. En los últimos meses hemos podido leer volúmenes consagrados a una sola película, como Nosferatu. El libro del centenario (Notorius. 29,95 euros), escrito por Jesús Palacios; la reedición de las memorias de un director fundamental del cine español, Juan Antonio Bardem (Y todavía sigue. Cátedra. 21,95 euros); un acercamiento íntimo a Éric Rohmer con Cuentos de los mil y un Rohmer (ECAM. 20 euros) de Françoise Etchegaray; los recuerdos romanos de Fernando Fernán Gómez en Diario de Cinecittà (Altamarea. 17,90 euros); el ensayo sobre la representación LGTBIQ+ en el cine de terror, Scream queer (Dos Bigotes. 19,95 euros), de Javier Parra, e incluso una colección de relatos escritos por el maestro del giallo, Dario Argento, titulada Horror. Historias de sangre, espíritus y secretos (Letra Sudaca. 20 euros). El Nueva York de El Padrino y otras películas de la mafia Los autores publicaron en 2009 El Nueva York de las películas de Woody Allen, guía y ensayo a partir de 75 localizaciones de filmes del director. Ahora regresan a la ciudad, pero desde la perspectiva de los filmes y series de mafiosos: volver a los Corleone y los Soprano. Quentin Tarantino Quentin Tarantino es el director estadounidense contemporáneo que más literatura ha generado. Este volumen condensa su influyente trayectoria tirando de anecdotario, elementos biográficos y comentarios de sus películas y de las que ha sido guionista. El 26 de enero saldrá Meditaciones de cine, mezcla de memorias y análisis cinematográfico. Ausencia y exceso. Lesbianas y bisexuales asesinas en el cine De maneras distintas, filmes como Mujer blanca soltera busca, Monster, Lazos ardientes e Instinto básico coinciden en relacionar el lesbianismo con conductas oscuras y criminales. La autora de este modélico ensayo explica qué ha pasado a lo largo de la historia del cine en la representación de lesbianismo y bisexualidad. El acontecimiento editorial del año en el ámbito de la literatura musical ha sido sin duda la publicación de Filosofía de la canción moderna (Anagrama. 29,90 euros), el primer libro de textos nuevos que Bob Dylan entrega desde el ya lejano Crónicas. Volumen 1, de 2004. Entre uno y otro han pasado 18 años y un premio Nobel de Literatura, que no es poca cosa. El cantautor de Minnesota llevaba más de una década trabajando en esta obra, que reúne 66 ensayos sobre otras tantas canciones ajenas por las que el autor siente una devoción especial. El resultado no es tanto un tratado sobre el arte de escribir canciones como una heterodoxa colección de apuntes históricos, anécdotas e imágenes de fuerza arrebatadora. Quienes consideren que en Filosofía de la canción moderna hay muy pocas canciones verdaderamente modernas siempre pueden recurrir a Reggaetón. Una revolución latina (Liburuak. 25 euros), un brillante ensayo del periodista argentino afincado en Colombia Pablito Wilson que rastrea los factores que han convertido a esta cultura urbana en una de las más populares . You are beautiful and you are alone. La biografía de Nico Partiendo de un exhaustivo trabajo de investigación (más de 100 entrevistas), la autora atraviesa a lo largo de casi 500 páginas el velo de trágico misterio que rodeó a la cantante alemana más allá de su condición de musa de Andy Warhol y vocalista de The Velvet Undergound. Una crónica minuciosa y fascinante que concilia el rigor con la altura poética. Música, maestra Concebido para «contrarrestar el hegemónico discurso masculino en la literatura musical», este volumen propone a 16 mujeres que escriban libremente sobre alguna figura musical que consideren inspiradora. Underground. Rockeros malditos y grandes sacerdotisas del sonido El penúltimo fruto de la fértil alianza entre cómic y rock es esta antología de retratos en viñetas de una treintena de músicos de culto que han forjado una obra influyente desde los márgenes. Este 2022 se han vendido en España más calendarios zaragozanos y más guías Pokémon que cualquier libro de teatro. Pero eso no significa que la literatura dramática no goce de una cierta efervescencia. Porque si hay algo que desde hace años marca en gran medida la publicación teatral es que esos textos estén vivos en un escenario, y eso ha sucedido con Finlandia, de Pascal Rambert; Restos del fulgor nocturno, de Josep María Miró o Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, de María Velasco. Kuxmmannsanta Angélica Liddell cierra su Trilogía del luto explorando una visión del mal que hunde sus raíces en el pensamiento de Bataille y escribe sobre el maltrato sufrido en su infancia y el dolor provocado por el abandono de un hombre amado. Sabemos que no le gusta que sus libros se cataloguen como teatrales, pero su literatura nutre su dramaturgia y, aunque sea en esta categoría, merece estar entre lo mejor de este año. Pier Paolo Pasolini. Teatro La primera vez que se reúnen en un solo volumen y en español las seis tragedias que conforman el núcleo duro de la escritura teatral de Pier Paolo Pasolini -Calderón, Fabulación, Pílades, Pocilga, Orgía y Bestia de estilo-, además de su célebre Manifiesto para un nuevo teatro. Vanas repeticiones del olvidoo Imprescindible para la legión de seguidores de La Zaranda, este libro reúne todos los textos de Eusebio Calonge, dramaturgo de esta compañía de culto desde 1992, desde Perdonen la tristeza, La puerta estrecha y Homenaje a los malditos hasta El grito en el cielo y La batalla de los ausentes. Los farsantes Uno de los grandes éxitos de esta temporada teatral y un texto brillante, en clave de comedia, sobre las miserias del cine y el teatro, con el que Pablo Remón se consolida, una vez más, como una de las voces más importantes de la dramaturgia contemporánea española. Como sucede con las orillas de los cauces fluviales, los márgenes del mundo editorial son también fértiles y generosos. No obstante, su difícil acceso hace que tengan que ser descubiertos por lectores entusiastas. Ha sido en esos márgenes donde han surgido fenómenos literarios recientes como Panza de burro, de Andrea Abreu (2020); Carcoma, de Layla Martínez (2021), y varios títulos que, como Esta vez venimos a golpear. Vanguardismos, psicodelias y subversiones varias en la Sevilla contracultural (1965-1968), demuestran que Andalucía fue la cuna del undergound español antes de que en Madrid y en Barcelona supieran cómo se deletreaba LSD. La labor de estas pequeñas editoriales resulta aún más encomiable si se tienen en cuenta dificultades inesperadas, como el aumento de los costes de impresión por la escasez de papel y el aumento de precios por la guerra en Ucrania. Galopa y corta el viento El amor es uno de los temas más explotados por el cine. No obstante, cuando Eloy de la Iglesia quiso rodar una película romántica, no logró financiación. La razón tal vez fue que era 1981 y que la relación en cuestión era entre un etarra y un Guardia Civil. Tres décadas más tarde, se ha publicado ese guión nunca rodado, con prólogo de Eduardo Mendicutti. Canijo Desde su publicación hace casi dos décadas, Canijo se convirtió en una novela de culto que acaba de ser rescatada por Editorial Barrett. Ambientada en los años 80, describe el submundo de la heroína en la ciudad de Sevilla a través de una serie de personajes. La suerte esquiva Días de guardar y El ángel triste convirtieron a Carlos Pérez Merinero en un gran autor de novela negra. Sus diálogos para Amantes y La buena estrella le confirmaron como gran guionista. Pero la fortuna no acompañó al sevillano, que pasó años recluido en su casa y alcoholizado. La suerte esquiva es el diario de esa dura época aliviada solo por la escritura.