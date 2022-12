Merry Christmas

Los antropólogos suelen manejar una teoría de los intercambios culturales llamada transculturación, que distingue tres etapas. El simple contacto entre gentes de distinta cultura da lugar a préstamos culturales que constituyen la aculturación. Por ejemplo, en el mundo moderno hay una serie de productos físicos o de convenciones sociales que atestiguan el influjo de los EE. UU. sobre el resto del mundo: las hamburguesas, la fiesta de Halloween, los mitos del arte. Hasta aquí nada de particular. Luego puede suceder o no que se entre en una fase de deculturación, consistente en que dichos productos ocupan el lugar de los autóctonos, los cuales dejan de consumirse: es lo que sucede cuando no solo comemos hamburguesas, sino que dejamos que sustituyan a nuestros platos de toda la vida o cuando nuestros referentes artísticos dejan de incluir valores propios mientras sucedáneos de Rothko o Warhol llenan nuestros museos de arte moderno desplazando a Picasso o a Miró. La última fase, la fase terminal de este proceso de extinción de una cultura, es la neoculturación, que ocurre cuando ya no queda rastro de la vieja cultura y sus productos culturales son meras franquicias de los de la potencia exportadora.

La fase de aculturación es inevitable y generalmente fructífera: si los griegos no hubiesen copiado a los fenicios, el alfabeto no existiría. La fase de deculturación puede resultar beneficiosa o no: evidentemente la adopción entusiasta de la cultura helénica por los romanos, los cuales duplicaron el Olimpo griego y simplemente cambiaron de nombre su nómina de dioses y diosas, sentó las bases del imperio romano, que no se conformó con conquistar pueblos, sino que los asimiló. En cambio, la neoculturación viene a ser una mutilación porque nos deja desguarnecidos: la erradicación de las religiones politeístas por los credos monoteístas, ya fuera el cristianismo o el islam, creó una sociedad enteramente nueva, sin pasado al que aferrarse y sin progenitores espirituales en los que reconocerse.

Bueno, ya está bien de rollo navideño. Me he aprovechado porque sé que en estas fechas los lectores tienen más tiempo y, además, se han vuelto tolerantes. Pero me pregunto si son conscientes de lo que hay detrás de toda esta escenografía kitsch que alegra –dicen– las Navidades de los españoles. En las casas de amigos y familiares veo un árbol (de plástico) donde antes había un belén. En la plaza del Ayuntamiento han instalado una pista de hielo (¡vaya con la ciudad sostenible!) donde antaño se cantaban villancicos… Perdonen. Llaman a la puerta y tengo que abrir. Era uno de mis cuñados que, disfrazado con una barba blanca y un abrigo de lentejuelas, me acaba de decir Merry Christmas. Le contesto: as you like it. Y se me queda mirando con cara de tonto.