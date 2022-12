Selección música: Rafael Apounet

El acontecimiento editorial del año en el ámbito de la literatura musical ha sido sin duda la publicación de Filosofía de la canción moderna (Anagrama. 29,90 euros), el primer libro de textos nuevos que Bob Dylan entrega desde el ya lejano Crónicas. Volumen 1, de 2004. Entre uno y otro han pasado 18 años y un premio Nobel de Literatura, que no es poca cosa. El cantautor de Minnesota llevaba más de una década trabajando en esta obra, que reúne 66 ensayos sobre otras tantas canciones ajenas por las que el autor siente una devoción especial. El resultado no es tanto un tratado sobre el arte de escribir canciones como una heterodoxa colección de apuntes históricos, anécdotas e imágenes de fuerza arrebatadora.

Quienes consideren que en Filosofía de la canción moderna hay muy pocas canciones verdaderamente modernas siempre pueden recurrir a Reggaetón. Una revolución latina (Liburuak. 25 euros), un brillante ensayo del periodista argentino afincado en Colombia Pablito Wilson que rastrea los factores que han convertido a esta cultura urbana en una de las más populares .

You are beautiful and you are alone. La biografía de Nico

jennifer otter biclerdike

Contra. 24 euros

Partiendo de un exhaustivo trabajo de investigación (más de 100 entrevistas), la autora atraviesa a lo largo de casi 500 páginas el velo de trágico misterio que rodeó a la cantante alemana más allá de su condición de musa de Andy Warhol y vocalista de The Velvet Undergound. Una crónica minuciosa y fascinante que concilia el rigor con la altura poética.

Música, maestra

Sinéad Gleeson y Kim Gordon, eds.

Libros del Kultrum. 21 euros

Concebido para «contrarrestar el hegemónico discurso masculino en la literatura musical», este volumen propone a 16 mujeres que escriban libremente sobre alguna figura musical que consideren inspiradora.

Underground. Rockeros malditos y grandes sacerdotisas del sonido

Arnaud Le Gouëfflec y Nicolas Moog

norma. 39,50 euros

El penúltimo fruto de la fértil alianza entre cómic y rock es esta antología de retratos en viñetas de una treintena de músicos de culto que han forjado una obra influyente desde los márgenes.