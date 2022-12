Selección poesía: Antonio Puente

En nuestro tiempo -ironiza el crítico Gabriel Zaid- hay tres tipos de poetas: aquellos a los que no se les conoce y, por tanto, sus libros no se leen; a los que se les conoce y se les tolera, pero sus libros no se leen, y a los que se les premia pero sus libros no se leen. Pues, como señaló Luis Cardoza y Aragón -homenajeado por Gabriel García Márquez en su discurso del Nobel, hace 40 años-, «la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre».

2022 ha sido un año de rearme y normalización omnímoda, en el que cada regla confirma su excepción. Tras el aval de los centenarios de La tierra baldía, de T. S. Eliot, y Trilce, de César Vallejo, la concesión del Cervantes a Rafael Cadenas y del Reina Sofía a Olvido García Valdés, no son las únicas pistas para celebrar que hay quienes optan por nombrar la era del ordenador desde la poesía. Como tradujo Tomás Segovia el famoso veredicto, «ser o no ser, esa es la opción». La caída de Ícaro Olvido García Valdés Universidad de Salamanca 20 euros «Terminada la juventud/ se está a merced del miedo», dice el poema homónimo de la antología del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Con escritura transparente y tensa, a través de una mirada cáustica, sus versos se aferran a cualquier ápice de vitalidad. Trilce, 100 años César Vallejo La Parcería. 15 euros «¿Quién hace tanta bulla, y ni deja/ testar las islas que van quedando?». Con esta conminación a la resistencia arranca el centenario de Trilce (triste + dulce), libro lúdico y libertario, imprescindible para comprender las magulladuras y escisiones, como tras un aterrizaje forzoso, de la sensibilidad contemporánea. Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua (2004-2020) Chantal Maillard Galaxia Gutenberg. 26,90 euros Es una purga contra las convenciones, de tal modo que hasta «el agua envenenada pueda beberse». En estos punzantes poemas no hay distingos entre emoción y pensamiento, o entre dietario e intelecto. Su pugna por el vitalismo humano pasa por recobrar la perdida humildad y espontaneidad de la naturaleza animal.