Bye, bye, 2022!

Amb l’arribada de l’últim dia de l’any inevitablement sempre comencem a fer eterns llistats de balanços i propòsits. Ara ja no en faig, però fins que vaig arribar a l’adolescència cada any era igual: portar-me millor a casa i estudiar més a l’escola. A El retrat de Dorian Gray, Oscar Wilde ve a dir que els propòsits dels anys que comencen són com un xec que les persones signen a càrrec de bancs que no tenen fons.

Enguany dic adéu a l’any que acomiadem sense fer cap balanç i de la manera més neutra possible, dalt d’un avió camí del Carib, el lloc on he decidit instal·lar-me per passar els primers dies d’un any que comença desconnectada del món i allunyada de tot; el destí des de Madrid que em portava al lloc més lluny possible sense haver de fer escales pel mig. Quan pense per què he decidit vindre quasi fins a l’altra part del món per estar davant d’una platja com la que tinc davant de casa a Oliva i que fa anys que no hi vaig, em ve a la memòria Derek Walcott, el poeta de les Antilles, i també -i sobretot- David Foster Wallace, al que sovint retorne, autor d’Alguna cosa suposadament divertida que mai més no tornaré a fer, una obra que va escriure després d’embarcar-se en un creuer de luxe pels mars del Carib i haver viscut l’experiència humana d’observar atentament maletes i ulleres de sol fosforescents i més de vint marques de sandàlies de goma diferents. En una setmana -escrivia- he estat objecte de més de mil somriures professionals.

Hi ha un poema de Borges en el que acomiada l’any dient: «Ni el pormenor simbólico/ de reemplazar un tres por un dos/ ni esa metáfora baldía/ que convoca un lapso que muere y otro que surge». Evitaré fer balanços de l’any que deixem més enllà de pensar en les bones lectures que m’ha donat, les milles al cel que he acumulat, la bona música que he escoltat i, sobretot, sobretot, les trobades impagables que he tingut amb els amics. Perquè encara que haja estat un any un poc catastròfic, a mi els balanços, al contrari del que em passa amb la declaració d’hisenda cada any, «me sale a devolver», que sempre m’ha semblat una frase meravellosa per a la lletra d’un tango.

Acomiadem l’any i amb ell deixem enrere les celebracions dels centenaris de Joan Fuster i Gabriel Ferrater, i escalfem motors perquè donem la benvinguda a l’Any Vallverdú, un escriptor que viurà en primera persona la commemoració del seu centenari. I mentre els italians celebraran el centenari d’Italo Calvino, ací es declara oficialment l’Any Nino Bravo. Sort que també ja s’ha anunciat que al 2023 desapareixeran les cookies del Chrome.